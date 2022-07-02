حياة كريمة في الشرقية.. أهالى قرى الحسينية: المبادرة أسعدتنا وحققت أحلامنا

الشرقية - حمدى عبد العظيم

قدم تلفزيون اليوم السابع بثا مباشرا من قلب الريف المصري بمحافظة الشرقية من قرى مركز الحسينية والتي شملتها مبادرة حياة كريمة.

وقال محمد دهشان رئيس مركز شباب قرية الملكيين البحرية مركز الحسينية محافظة الشرقية.

إن مبادرة حياة كريمة غيرت الحياة وأكدت أن القيادة السياسية تشعر بمعاناة المواطن فقد جاءت المبادرة لنا بمثابة تحقيق لاحلامنا حيث تم رصف الطرق وإدخال الصرف الصحى وبناء المدارس والبيوت ومراكز الشباب ومبانى إدارية بها جميع المصالح الحكومية لتتحول القرى الريفية المعدمة تضاهي المدن الكبرى.

وأضاف أننا كنا نسعى بكامل قوتها لإدخال الصرف الصحى لقريتنا وكان هذا آخر أحلامنا وجاءت مبادرة حياة كريمة لتلبية احلامنا وفاقت أيضا احلامنا بدخول الغاز الطبيعى بيوتنا.

وأضاف الحاج شوقي زهران أن حياة كريمة جعلت القرى عبارة عن مدن لأن كل متطلبات الحياة كلها متواجدة من طرق وباقى الخدمات.