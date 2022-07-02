حياة كريمة ببنى سويف.. 23 مشروعا فى قطاع الصحة داخل قرى مركز ببا

بنى سويف هانى فتحى

تشهد قرى مركز ببا جنوب محافظة بنى سويف تنفيذ 23 مشروعا فى قطاع الصحة ضمن المرحلة الأولى من مبادرة حياة كريمة ببنى سويف والتى تشمل مركزى ببا وناصر.



وقال مدحت صلاح رئيس مدينة ببا جنوب محافظة بنى سويف لـ"اليوم السابع"، أنه يجرى العمل بمشروع الوحدة الصحية بقرية قمبش "إنشاء جديد" لتحسين مستوى الخدمة المقدمة لأهالي مركز ببا في القطاع الصحي، وذلك ضمن 23مشروعاً يجرى تنفيذها في القطاع وتشمل إنشاء وتطوير ورفع كفاءة الوحدات الصحية والتي يتم تنفيذها طبقا لمعايير التأمين الصحي.



وأضاف مدحت صلاح أن قرية قمبش تشهد أعمال تنفيذ مشروع مركز تنمية الأسرة والطفولة بقرية قمبش، والذي سيقدم الخدمة للأسر والأطفال وكبار السن وذوي الهمم ويضم حضانة للأطفال وقاعات للتدريب وتنظيم أسرة وغيرها لخدمة الخدمة المقدمة في هذا الجانب.