حملات توعية بالشرقية لترشيد استهلاك المياه فى ذبح الأضاحى والنظافة

الشرقية - إيمان مهنى

أكد المهندس عامر كمال أبو حلاوة رئيس شركة مياه الشرب والصرف الصحى بالشرقية، قيام فريق التوعية بالشركة بإطلاق حملات توعوية ميدانية بعدد من قرى مراكز ومدن المحافظة، وذلك لتوعية المواطنين بخطورة إهدار المياه المستخدمة فى تنظيف المنازل وغسيل السجاد وتنظيف الأضاحى، وكذلك خطورة إلقاء مخلفات الذبح بشبكات الصرف الصحى، والذى يؤدى إلى انسدادها وحدوث أعطال بها مما يضطر الشركة إلى قطع المياه عن المنازل للتعامل مع إصلاح تلك الأعطال وإفساد فرحة المواطنين بالعيد، لافتاً إلى أن الحملات التوعوية تضمنت توزيع مطبوعات ومطويات توعوية تحمل عدد من الرسائل الإرشادية.

أضاف رئيس شركة مياه الشرب والصرف الصحى أن الحفاظ على المياه واجب وطنى ومسؤولية كبيرة تقع على عاتق الجميع، لافتاً إلى أن الشركة تبذل جهوداً كبيرة لإيصال كوب ماء نظيف لكل منزل، مناشداً المواطنين بضرورة التخلص الآمن من مخلفات الذبح بتجميعها فى اكياس سميكة وإلقاؤها بالأماكن المخصصة لذلك حفاظاً على البيئة والبنية التحتية لشبكات الصرف الصحى بنطاق المحافظة .

يأتى ذلك فى إطار الدكتور ممدوح غراب محافظ الشرقية، تعليمات ضرورة توعية المواطنين بأهمية الحفاظ على البيئة من التلوث وتعريفهم بالمسؤولية المجتمعية تجاه ترشيد إستهلاك المياه من خلال نشر ثقافة الحد من الإسراف، وذلك فى ظل ارتفاع النمو السكانى وثبات حصة مصر السنوية من مياه نهر النيل، وكذلك السعى إلى القضاء على ظاهرة إلقاء المخلفات بشبكات الصرف الصحى والذى يكبد الدولة خسائر كبيرة.



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توعية بالشرقية لترشيد استهلاك المياه