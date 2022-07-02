حصول محطة مياه الحلة المدمجة بإسنا على تجديد شهادة TSM الدولية للإدارة الفنية

الأقصر – أحمد مرعى

أعلن اللواء مهندس محمد يحيى كمال سليمان رئيس مجلس إدارة شركة مياه الشرب والصرف الصحى بالأقصر، عن تجديد الشهادة الدولية للإدارة الفنية المستدامة TSM لمحطة مياه الحلة، والتى تعمل بطاقة 80 لتر/ ثانية بمركز إسنا، حيث تم اجتياز اختبارات وإجراءات التفتيش التي أجريت ضمن اللجنة العليا للتفتيش والتى استمرت فى أعمالها خلال يومين.

وأضاف رئيس شركة مياه الأقصر، فى بيان صحفى، أنه حصلت فيها محطة مياه إسنا الكبرى بمنطقة الشيخ مسكين على الشهادة الدولية TSM، وجاءت محطة مياه الشرب المدمجة بالحلة لتكتمل فرحة العاملين بإدارة مياه إسنا بحصولها على تجديد الشهادة بعد مجهود وعمل متواصل، وذلك لتحقيق أعلى مستوى كفاءة لتلك المحطات وفق الشروط اللازمة من تطبيق وتوافق جميع مراحل تنقية مياه الشرب واختبارات الجودة، والتعامل السريع مع حالات الطوارئ ومعايير الصيانة وشروط السلامة والصحة المهنية، كما تشمل هذه المعايير أنظمة العمل والورديات ومتابعة أخذ العينات والتحاليل المعملية للمياه وخطة العمل للموارد البشرية، والتى تتمثل فى مدى تقييم أداء العاملين والإستفادة من تطبيق برنامج الإدارة الفنية المستدامة TSM.

يذكر أن محطة مياه الحلة كانت قد حصل على شهادة TSM في شهر مارس من العام 2019، وتم التجديد الحالي لنفس الشهادة مما يدل على مستوى جودة الخدمة المقدمة للمواطنين فى مجال مياه الشرب، وتقدم رئيس الشركة بالشكر الجزيل لكل القائمين من لجنة إدارة TSM وجميع العاملين بتلك المحطات للجهد المبذول، والعاملين بديوان عام الشركة المعاونين لهم، من أطقم فنية وإدارية وأكد شكره لمدير عام المياه ومدير إدارة إسنا ورئيس قطاع المعامل ومديرى المعامل ومديرى إدارات ومحطات مياه الشيخ مسكين والحلة لمزيد من التقدم والنجاح لصالح العمل بالشركة.