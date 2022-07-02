جمارك المطار تضبط راكبين بحوزتهما أسلحة بيضاء.. صور

كتب ـ محمود عبد الغنى

ضبطت سلطات جمارك مطار القاهرة الدولي محاولة راكبين مصريين بحوزتهما أسلحة بيضاء وراكب آخر أجنبي من أصل مصري بحوزته كمية من الشرائط الدوائية لعقاقير مخدرة.

الحالة الأولي.. أثناء إنهاء الإجراءات الجمركية علي ركاب رحلة الخطوط المصرية القادمة من أثينا استوقف محمد نبيل مأمور الجمرك المعين علي لجنة الخط الأخضر أحد الركاب أثناء محاولته الخروج من بوابة اللجنة الجمركية، وبتفتيش حقائبه علي جهاز الفحص بالأشعة بواسطة كل من علي الطاهر مأمور الجمرك وهاني مصطفي رئيس القسم واللذان تلاحظ لهما وجود ما يشبه أسلحة بيضاء.

قام أحمد عمر مدير الحركة المشرف على صالة الوصول بمبني الركاب رقم 3 بتكليف أحمد عادل فتحي مأمور بتفتيش حقائب الراكب يدويا مما أسفر عن ضبط خنجر ذو نصل معدني و3 مطاوى متنوعة الأشكال والأحجام محظور حيازتها طبقا للقانون رقم 394 لسنة 54 كما ورد بتأشيرة ضابط الحماية المدنية بالمطار.

والحالة الثانية.. أثناء إنهاء الإجراءات الجمركية علي ركاب رحلة الخطوط المصرية القادمة من باريس استوقف محمد نبيل احد الركاب اثناء محاولته الخروج من بوابة اللجنة الجمركية، وبتفتيش حقائبة علي جهاز الفحص بالأشعة بواسطة مصطفي مرسي مأمور الجمرك تلاحظ له وجود ما يشتبه أن يكون أسلحة بيضاء أيضا.

قام احمد عمر بتكليف عبد الحليم محمد مأمور الجمرك بتفتيش حقائب الراكب يدويا مما اسفر عن ضبط 10 مطاوى و٢ سيجارة إلكترونية بها زيت الماريجوانا المخدر.

والحالة الثالثة.. أثناء إنهاء الإجراءات الجمركية لركاب رحلة الخطوط الجوية النمساوية استوقف محمد السيد قنديل مأمور الجمرك المعين علي لجنة الخط الأخضر أحد الركاب أثناء محاولته الخروج من بوابة اللجنة، وبتفتيش حقائبه علي جهاز الفحص بالأشعة بواسطة أحمد صلاح رزق مأمور الجمرك والذي تلاحظ له وجود عبوات دوائية داخل حقائب الراكب.

قام أحمد فتحي عبد المجيد مدير الحركة المشرف على صالة الوصول بمبني الركاب رقم 3 بتكليف هيثم رجب مأمور الجمرك بتفتيش حقائب الراكب يدويا مما اسفر عن ضبط 28 شريطا من عقار الترامادول المخدر تركيز 200 ملجم و2 شريط تركيز 100 ملجم و3 شرائط من عقار ترامال المخدر بإجمالي 330 قرصا.

أمر تامر قاسم مدير الجمرك بالادارة الرابعة بتحرير محضري ضبط جمركي ضد الراكبين الاول والثاني، كما أمر رضا ابو العزم مدير الادارة الثالثة بتحرير محضر ضبط جمركي ضد الراكب الثالث، وذلك بعد العرض علي الدكتور ماجد موسي مدير عام جمارك مطار القاهرة الدولي والذي احال الركاب الثلاثة الي النيابة المختصة.