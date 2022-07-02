توريد 25 ألف طن قمح للصوامع.. وصرف 78 مليون رغيف خبز خلال شهر بالأقصر

الأقصر – أحمد مرعى

قال الدكتور تامر صلاح مختار وكيل وزارة التموين والتجارة الداخلية بمحافظة الأقصر، إن الكمية الموردة بموسم القمح الحالى حتى الآن، وصلت إلى 25747 طن و304 كيلو قمح للشون والصوامع، حيث تواصل المديرية العمل فى موسم توريد القمح والذي بدأ أول أبريل لعام 2022م ويستمر حتى نهاية أغسطس 2022م، طبقاً للقرار الوزاري المشترك رقم 47 لسنة 2022 من خلال الصوامع والبناكر والشون بدائرة المحافظة.

وأضاف الدكتور تامر صلاح، فى بيان صحفى، أن عمليات توريد القمح في صوامع المحافظة تسير بشكل منتظم ومتابعة مكثفة من قبل المديرية، حيث أنه خلال الأيام الماضية بلغت الكمية الموردة 25747 طنا و304 كيلو قمح للشون والصوامع، بجانب 79 طنا و640 كيلو من خارج المحافظة تقاوى، وذلك فى إطار توجيهات محافظ الأقصر المستشار مصطفى ألهم، بضرورة استمرارية التنسيق والتعاون بين كافة الاجهزة المختصة لتوفير كافة السبل التي تؤدي إلى تسهيل عملية توريد موسم توريد القمح المحلي.

وأوضح وكيل وزارة التموين والتجارة الداخلية بمحافظة الأقصر، أن السعة التخزينية بالمحافظة تصل إلى 34000 طن، والمتوقع أن تصل نسبة توريد القمح إلى 100 % من السعة التخزينية، وتم تشكيل لجان استلام الأقماح المحلية وتفعيلها، وتم توريد كمية وبلغت الكمية الموردة 25747 طن و304 كيلو قمح للشون والصوامع.

فيما أهابت مديرية التموين والتجارة الداخلية بمحافظة الأقصر، بقيادة الدكتور تامر صلاح مختار وكيل الوزارة، بجميع المزارعين وموردى القمح المحلى لعام 2022، بضرورة الالتزام بالتعليمات والتوجيهات من الدكتور على المصيلحى وزير التموين والتجارة الداخلية، والمستشار مصطفى ألهم محافظ الأقصر، حيث سيتم إتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة ضد المخالفين والذين قاموا بتوريد كميات القمح ناقصة، وكذلك الذين لم يقوموا بتوريد القمح واتضح وجود مساحات كبيرة تخص أشخاص بأنفسهم وامتنعوا عن التوريد، وتم إتخاذ كافة الإجراءات القانونية حيال ذلك.

كما أعلن الدكتور تامر صلاح مختار وكيل وزارة التموين بالأقصر، أن المحافظة تشهد استقرارا للحالة التموينية بالأسواق والمخابز البلدية والسياحية والافرنجية والمحلات التجارية وكافة الانشطة المختلفة والاستعداد لعيد الأضحى المبارك، وذلك بناء على تعليمات الدكتور علي المصيلحي وزير التموين والتجارة الداخلية، وتوجيهات المستشار مصطفى ألهم محافظ الأقصر، بمتابعة الحالة التموينية وتشديد الرقابة على الأسواق.

وأكد وكيل تموين الأقصر، فى بيان صحفى، أنه يأتي ذلك في ضوء المتابعة المستمرة والدائمة واليومية من قبل المديرية والإدارات التموينية التابعة لها، لمنع احتكار البائعين للسلع الغذائية ومحاربة غلاء الأسعار، والحفاظ على الدعم التمويني المقرر للمواطنين المقدم من قبل الدولة، والحفاظ على صحة وسلامة المواطنين من الاغذية الفاسدة والمنتهية الصلاحية ومجهولة المصدر، وضبط المخالفين والخارجين عن القانون وعدم التهاون معهم في تحرير المحاضر ضدهم.

وأسفرت جهود مديرية التموين خلال شهر يونيو الماضي عن انتظام عمل المخابز والمطاحن بدائرة المحافظة مما أدى إلى توفر الخبز البلدي بالمخابز للمواطنين وكذلك والدقيق البلدي من المستودعات بموجب البطاقات التموينية ودون تزاحم أو مشاكل، حيث تم صرف 78,6 مليون رغيف خبز بلدي مدعم بالبطاقات التموينية للمستفيدين بمعدل صرف يومي 2,6 مليون رغيف/ يوم، وصرف كمية قدرها 3870 طن دقيق مدعم من مستودعات الدقيق بموجب البطاقات التموينية للمستفيدين خلال هذا الشهر.

وأوضح الدكتور تامر صلاح مختار، أنه استمر عمل المنافذ التموينية وتم صرف مقررات شهر يونيو 2022 سلع تموينية بمبلغ 41,9 مليون جنيه، وذلك بنسبة 99 % بموجب البطاقات التموينية مما أدى إلى توافر السلع الأساسية ( زيت – سكر – أرز – مكرونة) وعدم التأثر بالسوق الخارجي وارتفاع الاسعار، حيث تم الصرف دون أدنى معوقات في ظل توفر جميع السلع التموينية، وتم صرف سلع حرة من المنافذ التموينية بمبلغ 1,07 مليون جنيه فارق نقاط الخبز لعدد 54433 بطاقة تموينية قام أصحابها بتوفير جزء من حصة الخبز المقررة لهم من الشهر الماضي.