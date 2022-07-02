اليوم السابع
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تليجراف: بريطانيا تدفع 9.4 مليار إسترلينى لبروكسل فاتورة بريكست هذا العام

السبت، 02 يوليه 2022 01:49 م
تليجراف: بريطانيا تدفع 9.4 مليار إسترلينى لبروكسل فاتورة بريكست هذا العام جونسون
كتبت ريم عبد الحميد

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قالت صحيفة التليجراف أنه من المقرر أن تسلم بريطانيا مبلغ 9.4 مليار جنيه استرلينى ثمن بريسكت إلى بروكسل، هذا العام، وفقا لأرقام الاتحاد الأوروبى الرسمية.
 
 وتقول المفوضية إن الفاتورة الكبيرة لا تزال تترك بريطانيا أمام دفع 26.6 جنيه استرلينى للدفع بموجب شروط صفقة الانسحاب.
 
 وسوف تضخم تلك الأموال خزائن الكتلة فى وقت تعانى فيه بريطانيا ودول أوروبية أخرى من ارتفاع التضخم وأزمة غلاء المعيشة.
 
 وكانت حسايات بروكسل لمدفوعات هذا العام أعلى بنحو 3 مليار جنيه استرلينى من تلك التى توقعها مكتب مسئولية الميزانية البريطانية.. وكان من المتوقع أن ترتفع التكلفة بسبب ضعف الجنيه أمام اليورو الذى يتم سداد التسوية به.
 
وتقدر وزارة الخزانة البربطانية الفاتورة النهائية لانفصال بريطانيا عن الاتحاد الأوروبى ما بين 35 إلى 39 مليار جنيه استرلينى، بينما قامت المفوضة بتقديرها عند 41 مليار استرلينى.
 
وتم الاتفاق على ذلك فى 2019، ويغطى الأموال التى تعهدت بريطانيا بالفعل بها لخطط الاتحاد الأوروبى عندما كانت عضو، بالإضافة إلى معاشات المسئولين البريطانيين.
 
 لكن الحكومة البريطانية أدت أن الأموال ليس منفصلة وتدخل فى الميزانية العامة للكتلة، مما يعنى أن الأوربيين يمكن استخدامها كيفما يشاءوا.
 
يأتى هذا فى الوقت الذى تشهد فيه الحكومة البريطانية خلافا يمكن أن يعيق جهود التخلص فى قوانين الاتحاد الأوروبى فى العقد القادم.
 

بريطانيا

بريكست

فاتورة بريكست

بروكسل

الاتحاد الاوروبى



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