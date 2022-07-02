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تقديم الصف الاول الثانوي .. إلكترونى وفقًا لدرجات القبول بكل محافظة

السبت، 02 يوليه 2022 12:18 م
تقديم الصف الاول الثانوي .. إلكترونى وفقًا لدرجات القبول بكل محافظة تقديم الصف الاول الثانوي - أرشيفية
كتب ــ محمود طه حسين

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تقديم الصف الاول الثانوي .. فتحت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفنى التقديم للصف الأول الثانوى إلكترونيا لطلاب الشهادة الإعدادية، موضحة أن القبول بالصف الأول الثانوى العام يكون وفق الدرجات التى تم اعتمادها من قبل المحافظين، لافتة إلى أن باب التسويق مفتوح لفترة بعدها يتم إتاحة التنسيق للمديريات التعليمية لتقوم بتسكين الطلاب على المدارس وفق الدرجات المحددة.

تقديم الصف الاول الثانوي .. رابط التقديم إلكترونيا

أتاحت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفنى، للطلاب الحاصلين على الشهادة الإعدادية 2022، تسجيل التقديم لتنسيق الصف الأول الثانوي إلكترونيا، من خلال الدخول على موقع التنسيق الرسمي من هنا
https://tansiksec.emis.gov.eg/#/auth/login
 
ويتم التسجيل من خلال كتابة البريد الإلكتروني وكلمة المرور الخاصة بالطالب، كما أن تسجيل الدخول من الحساب الشخصي للطالب، مع كتابة اسم الطالب والنقر على أيقونة الدخول إلى التنسيق، ثم الضغط على المزيد لمعرفة معلومات عن تنسيق الثانوية العامة، و الاطلاع على خريطة التنسيق التي تتضمن الحد الأدنى لكل محافظة ثم الضغط على أيقونة ملء الرغبات، و اختيار نوع التعليم الثانوي وفقا لمجموع الطالب، و الضغط على أيقونة مراجعة الرغبات، و الضغط على حفظ الرغبات.

تقديم الصف الاول الثانوي

الصف الاول الثانوي

تقديم الصف الأول الثانوي

تقديم الصف الاول الثانوى

تقديم الصف الأول الثانوى

الصف الأول الثانوي

الصف الأول الثانوى

تنسيق الثانوى العام

رابط تنسيق الثانوى العام

رابط تحميل تنسيق الثانوى العام

فتح باب التقديم إلكترونيا للصف الأول الثانوى

تنسيق الشهادة الإعدادية الثانوى العام

اليوم السابع بلس



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