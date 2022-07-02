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تعيين 30 ألف معلم.. اعرف المؤهلات المطلوبة لرياض الأطفال ومعلمى الفصل

السبت، 02 يوليه 2022 03:00 ص
تعيين 30 ألف معلم.. اعرف المؤهلات المطلوبة لرياض الأطفال ومعلمى الفصل وزارة التربية والتعليم - أرشيفية
كتب محمود طه حسين

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مع بدء التقديم على مسابقة 30 ألف معلم، يتساءل البعض حول المؤهلات المتاح لهم التقديم في مسابقة الـ 30 ألف معلم، حيث يبدأ الجهاز المركزى للتنظيم والإدارة، من خلال بوابة الوظائف الحكومية https://jobs.caoa.gov.eg/، اليوم السبت 2 يوليو وحتى 24 يوليو الجارى تلقى طلبات الراغبين في دخول مسابقة التعاقد على 30 ألف وظيفة معلم مساعد بوزارة التربية والتعليم والتعليم الفني.
 
وحددت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفنى، المؤهلات المتاح لهم التقديم فى مسابقة تعيين 30 ألف معلم على النحو التالى:
 
بالنسبة للمتقدمين لشغل وظيفة معلم مساعد لمرحلة رياض الأطفال:
 
ـ أن يكون المتقدم خريج كلية تربية رياض أطفال، أو كلية تربية طفولة مبكرة، أو قسمي رياض الأطفال.
 
ـ خريجي الطفولة مبكرة بكليات التربية أو التربية النوعية.
 
ـ الحاصل على دبلوم مهني من أحدى كليات تربية رياض أطفال أو كليات تربية طفولة مبكرة بعد الدرجة الجامعية الأولى.
 
ـ مراعاة ألا يقل التقدير العام للمتقدم عن جيد.
 
المؤهلات المتاح لها التقدم لوظيفة معلم فصل:
 
ـ أن يكون المتقدم خريج أحد الأقسام التالية بكلية التربية أو التربية النوعية "تعليم أساسي / إبتدائي / معلم فصل.
 
ـ ألا يقل التقدير العام للمتقدم عن جيد.
 
وردا على سؤال البعض حول إمكانية التقدم للحاصلين على مؤهلات أخرى مثل الآداب والدراسات الإسلامية وحاصلين على مؤهل تربوى وغيرها من الكليات مثل التربية العامة، أكدت وزارة التربية والتعليم أنه لا يحق لهم التقدم فى المرحلة الأولى من المسابقة وإنما يتاح لهم التقدم فى باقى المراحل حيث تستهدف المسابقة تعيين إجمالى 150 ألف معلم لسد العجز فى المدارس.
 
وشدد الجهاز المركزى للتنظيم والإدارة على أن نقطة الاتصال الوحيدة بين الجهاز والمتقدمين هي بوابة الوظائف الحكومية، ويجب على المتقدم أن يحرص على عملية التقديم بمنتهى الدقة والتأكد من أن المستندات المطلوبة متطابقة مع المستندات التي تم رفعها على البوابة، ومتابعة البوابة لمعرفة المراحل التالية للتقديم، كما ينبغي الالتزام بشروط التقديم وإرفاق جميع المستندات المطلوبة فقط، مؤكدًا أن الجهاز لديه آليات إلكترونية لكشف أي عملية تزوير بيانات في المستندات، ومحذرًا المتقدمين من الانسياق وراء أي شخص يدعي قدرته على نجاحه، حيث أن جميع مراحل منظومة المسابقات لدى الجهاز إلكترونية ولا تقبل أي تدخل بشري في أي مرحلة من مراحلها.
 
 
 

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