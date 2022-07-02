اليوم السابع
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السبت، 02 يوليه 2022 08:37 ص
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تعرف على حقوق الزوجة الحامل فى حالة طلاقها

السبت، 02 يوليه 2022 08:00 ص
تعرف على حقوق الزوجة الحامل فى حالة طلاقها محكمة الأسرة-أرشيفية
كتب أحمد حسنى

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يتساءل البعض من المواطنين، عن حقوق المراءة الحامل حال قيام الزوج بتطليقها، واليوم السابع يوضح فى النقاط التالية كيف يواجه القانون هذه القضية.
 
ويقول المحامى خالد محمد، إن حقوق المرأة إذا  طلقها زوجها خلال الحمل تنقسم إلى:.
 
-المرأة الحامل إذا كانت مطلقة فلها نفقة عدة حتى تضع الحمل، لأن عدة الحامل تكون بوضع الحمل .
 
-كما أن الرجل إذا طلق زوجته فعليه أن ينفق عليها حتى تنقضى عدتها.
 
-على الزوج نفقة ولده حال الحمل وحال الرضاعة ولا يلزم الأمَّ ذلك ولو كانت غنية ،ويدخل في النفقة: تكاليف الولادة، والمسكن، والمأكل والمشرب، والكسوة، وأجرة الرضاع وما يحتاجه الولد من دواء وغيره فإذا وضعت المطلقة حملها فلا نفقة لها.
 
 
 

حقوق المراءة المطلقة

محكمة الاسره

القانون المصرى

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