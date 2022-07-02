تعرف على استعدادات مديرية أوقاف الأقصر لاستقبال عيد الأضحى

الأقصر – أحمد مرعى

أعلنت مديرية أوقاف الأقصر عن استعداداتها لاستقبال عيد الأضحى المبارك لعام 2022، وذلك بقيادة الشيخ سيد محمد عبدالدايم محمود مدير المديرية، وذلك فى إطار الدور الدينى والوطنى والإجتماعى لوزارة الأوقاف، وتحت رعاية وزير الأوقاف الدكتور محمد مختار جمعة.

ويقول الشيخ سيد محمد عبدالدايم محمود مدير المديرية، أنه شملت استعدادات عيد الأضحى، تشكيل غرفة عمليات بالمديرية والإدارات التابعة لها، وذلك لمتابعة استعدادات المديرية لاستقبال عيد الأضحى وصلاته، وعقد اجتماع مع أصحاب الفضيلة قيادات الدعوة بالمديرية والإدارات الفرعية التابعة لها، وذلك بهدف التنسيق والمتابعة، وأيضاً تم تحديد المساجد والساحات التى سوف تقام بها صلاة عيد الأضحى المبارك والتنسيق مع جميع الجهات ذات الاختصاص بمحافظة الأقصر بشأن عيد الاضحى وصلاته وذلك حتى تسير الأمور نحو الأفضل.

وأكد الشيخ سيد محمد عبد الدايم لـ"اليوم السابع"، أنه يتم الإستعداد للعيد أيضاً بتكثيف الإعلان عن بتوافر صكوك الأضاحي وبيعها للجمهور الكريم، والتى بلغ عدد الصكوك التي تم بيعها حتى تاريخه 57 صك، حيث أن صكوك الأضحية متوفرة فى 11 منفذا متنوعا، وهى ما يلي: (ديوان مديرية أوقاف الأقصر ورقم الهاتف 01097143996 - ادارة أوقاف بندر الأقصر رقم الهاتف 01026886365 - إدارة أوقاف البياضية رقم الهاتف 01060290585 - إدارة أوقاف القرنة رقم الهاتف 01004824278 - إدارة أوقاف الطود رقم الهاتف 01100848629 - إدارة أوقاف الزينية رقم الهاتف 01002946330 - إدارة أوقاف إسنا رقم الهاتف 01066322460 - إدارة أوقاف أرمنت رقم الهاتف 01225386479 - إدارة أوقاف حاجر كومير رقم الهاتف 01123399266 - إدارة أوقاف النمسا رقم الهاتف 01118637224 - إدارة أوقاف أصفون رقم الهاتف 01117397799)، كما يمكن للمتبرعين الراغبين في الشراء ارسال رسالة نصية لطلب شراء صك على رقم الواتس اب التالي 01062356548.