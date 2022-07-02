"تضامن الاسكندرية": نبحث عن حالتين تحت أنقاض العقار المنهار و3 أسر متضررة

تلقت مديرية التضامن الاجتماعى بالإسكندرية، بلاغا من غرفة عمليات المحافظة بشأن انهيار عقار رقم 15 شارع الكاشف بجوار مدرسة الرمل الميرى القصعى حى شرق.

وانتقل فريق الإغاثة بالمديرية إلى موقع الحادث بناء على تعليمات الدكتورة ماجدة جلالة مدير المديرية، حيث تم على الفور توجه فريق الإغاثة بإدارة شرق الاجتماعية أشرف سالم وحنان محمد ومن خلال المعاينة تبين أن العقار عبارة عن فيلا مكونة من أرضى ودورين يقيم به عدد 3 أسر 8 أفراد، وهناك حالة إصابة واحده، وحالتين تحت الأنقاض جارى البحث عنهما بواسطة الدفاع المدنى والمتابعة للأسر المتضررة.

وتلقت الأجهزة الأمنية والتنفيذية بالإسكندرية، بلاغا بوجود، حادث انفجار أسطوانة غاز تسبب فى انهيار منزل بشارع الكاشف القصعى بحى شرق وانتقل إلى موقع الحادث فرق الإنقاذ والإسعاف والإطفاء وقوات الحماية المدنية .