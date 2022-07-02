تحرير 15 محضرا فى حملة لصحة بنى سويف على المخابز والمنشآت الغذائية

بنى سويف هانى فتحى

نظمت مديرية الصحة بمحافظة بنى سويف حملة لمراقبة الأغذية لضبط الأسواق تحت إشراف الدكتور محمد يوسف عبد الخالق وكيل وزارة الصحة والدكتورة أمنية حسن مدير إدارة الشئون الوقائية بالمديرية والدكتورة إيمان فتحي مدير مراقبة الأغذية بالمديرية، لمتابعة الرقابة على المنشآت الغذائية. حررت خلالها 15 محضرا.

وشن مكتب مراقبة الأغذية بالإدارة الصحية بسمسطا حملة على المنشآت الغذائية حيث تم المرور علي المخابز البلدية ومحلات البقالة ومركز تجميع البان بمدينة سمسطا وقرية بني حلة والقصبة ودشطوط وقرية 2.

وقد أسفرت الحملة عن المرور علي 10 منشآت، تم تحرير 9 محاضر مخالفة للقرار 96 لعدم استيفاء الاشتراطات الصحية، كما تم تحرير 6 محاضر مخالفة صحية للقرار 97 عدم حمل شهادة صحية.

وقامت الحملة بسحب 31 عينة أغذية مختلفة لإرسالها للوقوف على مدى صلاحيتها للاستهلاك الأدمى من عدمه، كما ‏تم مخاطبة الوحدة المحلية بوجود منشآة غذائية تدار بدون ترخيص، إعدام 38كجم ملح وعجين تالف غير صالح للاستخدام الآدامي، و 10 لتر لبن به شوائب وذباب غير صالح للاستهلاك الآدامي.

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