اليوم السابع
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تحرير محاضر ضد المزارعين بكمية 7539 أردب قمح وغرامات 13.3 مليون جنيه بالأقصر

السبت، 02 يوليه 2022 01:37 م
تحرير محاضر ضد المزارعين بكمية 7539 أردب قمح وغرامات 13.3 مليون جنيه بالأقصر القمح - أرشيفية
الأقصر – أحمد مرعى

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أعلن الدكتور تامر صلاح مختار وكيل وزارة التموين والتجارة الداخلية بمحافظة الأقصر، أنه تتواصل أعمال لجان الحصر الفعلى للمساحات المسجلة بحيازات القمح في مختلف مدن وقرى المحافظة، وذلك لمتابعة المزارعين المخالفين لقرارات التوريد أو الذين قاموا بتوريد كميات القمح ناقصة، لاتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة تجاههم.

وأضاف وكيل تموين الأقصر، فى بيان صحفى، أنه نجحت تلك الحملات فى تحرير محاضر ضد مزارعين للتصرف في كمية أقماح محلية قدرها 7539,5 أردب وعدم توريدها للمطاحن بغرامة مستحقة قدرها 13,3 مليون جنيه، وكذلك تحرير محضر لمطحن سلندرات إسنا لعدم احتفاظه برصيد مدة 3 ايام ( كسر رصيد )، وتحرير محاضر بيع سجائر بأزيد من السعر والتحفظ على عدد 270 علبة سجائر متنوعة، وضبط كمية قدرها 4,370 طن قمح محلي بالأسواق والتحفظ عليها بالمطاحن، وضبط كمية قدرها  4,5 طن معجون حائط  بدون فواتير، وضبط كمية قدرها 2 طن سلع غذائية غير صالحة للاستهلاك الآدمي ( فراخ مجمدة، عصير، مخلل، لانشون).

كما نجحت الحملات فى ضبط كمية قدرها طن دقيق بلدي مدعم مخصص للمخابز قبل بيعها في السوق السوداء في الاسواق، وضبط كمية قدرها نصف طن سلع تموينية بالأسواق، وضبط عدد  595 عبوة أسمدة ومخصبات زراعية بمحل غير مرخص، وضبط عدد 28 شيكارة سماد زراعي مدعمة محظور تداولها بأحد المخازن غير المرخصة، وضبط عدد 11 شكارة ردة  ناعمة مدعمة قبل بيعها بالسوق السوداء بالأسواق، وضبط عدد 12000 كيس مشروب عصير بإجمالي وزن 144 كجم مجهولة المصدر، ومخالفة تصرف وتجميع المخابز في كمية قدرها 4 أطنان دقيق بلدي مدعم، وقيام المخابز بضرب البطاقات التموينية لعدد 21640 رغيفا بدون إنتاج خبز.


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