اليوم السابع
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بهجة 30 يونيو.. مسيرة حاشدة فى المنيا احتفالا بعيد الثورة بمشاركة المحافظ.. لايف

السبت، 02 يوليه 2022 07:34 م
بهجة 30 يونيو.. مسيرة حاشدة فى المنيا احتفالا بعيد الثورة بمشاركة المحافظ.. لايف أرشيفية
المنيا - حسن عبد الغفار

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قدم تليفزيون اليوم السابع بثا مباشرا، من احتفالات محافظة المنيا بذكرى ثورة يونيو، والتى بدأت بمسيرة حاشدة، انطلقت من أمام نادى المنيا الرياضى حتى ديوان عام محافظة المنيا، والتى قادها اللواء أسامة القاضى محافظ المنيا يرافقه الدكتور محمد محمود أبوزيد نائب المحافظ والدكتور حسانين وكيل وزارة الأوقاف ومندى عكاشة وكيل وزارة الشباب والرياضة والمستشار العسكرى للمحافظة، وقد أمسك الجميع بيده أعلام مصر إلى جانب مشاركة الشباب فى المسيرة. 

وبدأت المسيرة باستعراضات لفرقة الفنون الشعبية ثم انطلقت المسيرة بشارع الكورنيش حتى ديوان عام المحافظة مع الأغانى الوطنية، وأمام ديوان المحافظة انطلقت الغنون الشعبية والاحتفالات بحضور القيادات الشعبية والتنفيذية وشباب محافظة المنيا. 
 

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