وأعرب البابا فرانسيس - في رسالة مصورة بالفيديو أوردتها قناة "يورو نيوز" الأوروبية اليوم /السبت/ - عن "خيبة أمل كبيرة" من جراء إنقلاب الأحداث في البلدين، متعهدا بإجراء زيارة "في أقرب وقت ممكن".



وحث البابا شعبي الدولتين بعدم السماح لأنفسهم بألا يكونوا عرضة للسرقة من الأمل، على الرغم من وجود عنف وعدم استقرار سياسي واستغلال وفقر وصفها البابا فرنسيس بأنها ألمت البلدين لفترة طويلة.

وأضاف "لديكم مهمة عظيمة، جميعكم، بداية من قادتكم السياسيين: وهي مهمة فتح صفحة جديدة من أجل إضاءة درب جديد، ومسار جديد من المصالحة والتسامح والتعايش الهادئ والتنمية".



وأوضح أن القادة السياسيين في البلدين يدينون بالسعي لتحقيق مثل تلك الأهداف للشباب الذي يحلم بالسلام "ويستحق أن يرى تلك الأحلام تتحقق من أجلهم "، مطالبا بضرورة إلقاء السلاح والتغلب على كل الاستياء وكتابة صفحات جديدة من الأخوة.



وكان البابا فرنسيس قد ألغى رحلة له كانت مقررة الشهر الماضي إلى البلدين بسبب مشكلة صحية تتعلق بألم في الركبة أدت إلى صعوبة في المشي والوقوف.