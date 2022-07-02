انقطاع مياه الشرب بـ3 مناطق بشبين القناطر 10 ساعات لاستكمال أعمال التجديد

أعلنت شركة مياه الشرب والصرف الصحي بالقليوبية، بقيادة المهندس مصطفى مجاهد رئيس مجلس الإدارة والعضو المنتدب، عن قطع المياه عن مناطق (الوكلاء- عزبة أبو خضرة - الدلتا)، بمدينة شبين القناطر، اليوم السبت، لمدة 10 ساعات، ابتداء من الساعة الثانية ظهرا وحتي الساعة الثانية عشر منتصف الليل.