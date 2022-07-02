انفجار فى أسطوانة غاز تتسبب فى انهيار منزل بحى شرق بالإسكندرية

الاسكندرية جاكلين منير

تلقت الأجهزة الأمنية والتنفيذية بالإسكندرية، بلاغا بوجود حادث انفجار أسطوانة غاز تسبب فى انهيار منزل بشارع الكاشف القصعى بحى شرق بمنطقة الرمل الميرى، وانتقل إلى موقع الحادث فرق الإنقاذ والغسعاف والمطافئ وقوات الحماية المدنية.

كان حى شرق قد تلقى سابقا بلاغا بحادث حريق بمنطقة اللبان، حيث تلقت غرفة عمليات حى شرق بلاغ بنشوب حريق بحارة الشافعية، منطقة اللبان وتم التواصل مع الحماية المدنية والرائد حسن مليس معاون أول مباحث قسم شرطة اللبان، وانتقلت الأجهزة الأمنية والتنفيذية إلى موقع الحريق وتم اتخاذ اللازم .



