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اليوم.. فتح باب الترشح لمنصب عمداء الآداب والحقوق بجامعة القاهرة

السبت، 02 يوليه 2022 03:00 ص
اليوم.. فتح باب الترشح لمنصب عمداء الآداب والحقوق بجامعة القاهرة جامعة القاهرة - أرشيفية
كتب محمد صبحى

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تفتح لجنة اختيار القيادات الجامعية بجامعة القاهرة اليوم السبت، باب الترشح لمنصب عميد كلية الآداب بجامعة القاهرة وعميد كلية الحقوق بجامعة القاهرة، بحسب إعلان فتح باب الترشح.
 
وأوضح إعلان فتح باب الترشح لمنصب عميد كلية الآداب، أنه على الراغبين فى الترشح والمستوفين الشروط المنصوص عليها بالمادة الرابعة بالقرار الوزارة رقم 1365 بتاريخ 21 أبريل 2022 فى الترشح لمنصب عميد الكلية التقدم بالأوراق المطلوبة وهى: 
 
1- طلب الترشح لمنصب عميد الكلية ويتم الحصول عليه من اللجنة المختصة بترشيح عمداء الكليات. 
2- خطة العمل الخاصة بالترشح "أوجه القصور وطرق الإصلاح ومقترحات التنمية والتطوير بالكلية".
3- السيرة الذاتية للمترشح باللغة العربية وما يؤيدها.
4- عدد 4 بيانات حالة وظيفية من الكلية. 
5- عدد 4 صور بطاقة الرقم القومى"سارية".
6- عدد 2 صورة شخصية حديثة.
7- تقديم كل ما سبق من أوراق على فلاشات أو أسطوانات مدمجة.
 
وأوضحت جامعة القاهرة، أن الطلبات تقدم باليد من أصل و5 نسخ مرفق بها المستندات المطلوبة بالإدارة المركزية لشئون قطاع مكتب رئيس الجامعة من الساعة 10 صباحا حتى الثانية بعد الظهر.
 
 

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