اليوم السابع
Ads
السبت، 02 يوليه 2022 08:02 ص
أكرم القصاص
الرئيسية أخبار عاجلة

اليوم.. أولى جلسات محاكمة المتهم بقتل 5 أشخاص فى مزرعة الريف الأوروبى

السبت، 02 يوليه 2022 07:00 ص
اليوم.. أولى جلسات محاكمة المتهم بقتل 5 أشخاص فى مزرعة الريف الأوروبى محكمة_أرشيفية
كتب أحمد الجعفرى

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء

تنظر اليوم السبت الدائرة 25 بمحكمة جنايات الجيزة أولى جلسات محاكمة المتهم فى قضية "مذبحة الريف الأوروبي"، والمنعقدة بمحكمة طريق القاهرة الإسكندرية الصحراوى.

تعقد الجلسة برئاسة المستشار محمود أحمد عوض الله صالح وعضوية المستشارين عمرو وحيد محمود إبراهيم سعد وشريف محمد عبده العقبي وملهم مختار محسن مرسي.

وأحالت النيابة العامة المتهم بقتل خمسة، وهم مزارع وابنتيه وحفيديه بمزرعة بقرية الريف الأوروبي بمدينة الشيخ زايد للمحاكمة الجنائية، وذلك لاتهامه بقتل المزارع عمدًا، وقد اقترنت تلك الجناية بجنايات أخرى هي قتل ابنتيه وحفيديه عمدًا، والشروع في هتك عرض إحدى ابنتيه.

وقد كانت النيابة العامة قد أقامت الدليل على المتهم من إقراره في التحقيقات، وما أجراه من محاكاة تصويرية لكيفية ارتكاب الجريمة، وإرشاده عن شريط المادّة المخدرة التي استخدمها لتنفيذ مخططه في هتك العرض، كما أرشد عن الأدوات التي استخدمها لدسّ المخدِّر في شراب المجني عليهم، وما أسفر عنه تقرير المعمل الكيماوي بمصلحة الطب الشرعي بفحص المادة المخدرة، وتقرير الصفة التشريحية الخاص بجثامين المجني عليهم الخمسة، وكذلك ما أسفر عنه تقرير الإدارة العامة لتحقيق الأدلة الجنائية بفحص كافَّة الآثار المضبوطة بمسرح الواقعة، وإجراء المطابقات اللازمة، فضلًا عن أقوال تسعة شهود في التحقيقات.


الريف الاوروبى

جنايات الجيزة

محكمة الجنايات

قتل

مزرعة الريف الأوروبى

قضية المزرعة



الموضوعات المتعلقة

الحزن يخيم على برقاش.. استمرار التوافد على سرادق عزاء ضحايا مذبحة الريف الأوروبى

السبت، 28 مايو 2022 10:47 م

مذبحة الريف الأوروبي في الجيزة..أهالي برقاش يستعدون لاستقبال المعزين (فيديو)

السبت، 28 مايو 2022 04:11 م

الأمن يضبط مرتكب مذبحة الريف الأوروبى قبل مرور 24 ساعة.. والتحريات: رغبته فى الزواج من ابنة المجنى عليه دفعته للجريمة.. وعشرات الآلاف شاركوا فى الجنازة بقرية برقاش.. واليوم السابع يرصد الحدث بالصوت والصورة

الجمعة، 27 مايو 2022 11:42 م

تفاصيل مؤلمة فى مجزرة الريف الأوروبى.. رجل وابنتاه وحفيداه ماتوا غدرا.. أجهزة الأمن تسابق الزمن لكشف الجناة ودوافع الجريمة.. وعشرات الآلاف يودعون الضحايا بقرية برقاش.. واليوم السابع يرصد الحدث بالصوت والصورة

الجمعة، 27 مايو 2022 10:32 م

دفن ضحايا الريف الأوروبى فى قبورهم بقرية برقاش (فيديو)

الجمعة، 27 مايو 2022 07:59 م

الحزن يخيم على أهالى برقاش لحظة وصول جثامين ضحايا حادث "الريف الأوروبى".. فيديو

الجمعة، 27 مايو 2022 07:46 م

قرية برقاش تستعد لاستقبال جثامين حادث "الريف الأوروبى" ..فيديو

الجمعة، 27 مايو 2022 07:40 م

حزن أهالى برقاش بعد مقتل 5 من أسرة واحدة داخل مزرعة بالشيخ زايد.. بث مباشر

الجمعة، 27 مايو 2022 09:40 ص


مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء



لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة



بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع


الرجوع الى أعلى الصفحة