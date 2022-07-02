اليوم السابع
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السبت، 02 يوليه 2022 09:49 م
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الولايات المتحدة تُلغى مئات الرحلات الجوية على خلفية نقص كوادر الطيران

السبت، 02 يوليه 2022 09:34 م
الولايات المتحدة تُلغى مئات الرحلات الجوية على خلفية نقص كوادر الطيران الخطوط الأمريكية
كتب محمد جمال

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سيجد أمريكيون كثر ممن يعتزمون السفر للقاء عائلاتهم فى عطلة العيد الوطنى فى 4 يوليو أنفسهم مضطرين إلى تعديل أجندتهم، بعدما ألغت شركات الطيران مئات الرحلات بسبب نقص طواقمها، بحسب "روسيا اليوم"، وظهرا كانت قد ألغيت نحو 600 رحلة فيما تأخرت أكثر من 2100، وفق الموقع الإلكترونى "فلايتاوار" المتخصص في تتبع حركة الرحلات الجوية.

وكان الوضع أكثر سوءا الجمعة، إذ أعلن الموقع أنه رصد إلغاء 3060 رحلة وتأخير نحو ثمانية آلاف أخرى، وأصبحت هذه المشاكل تعترض المسافرين الأمريكيين بشكل متزايد، إذ تعمل شركات الطيران الأمريكية بعديد طواقم أقل بنسبة 15% مقارنة بفترة ما قبل الجائحة، وتواجه صعوبات في التعامل مع عودة الإقبال الكبير للمسافرين على الرحلات الجوية.

وتؤكد شركات الطيران أنها تعمل على إيجاد حل للمشكلة، وتعززحملاتها لتوظيف طيارين وأفراد طواقم، علما بأن عدد المقاعد المتاحة للمسافرين تقلص بسبب تدابير احتواء كوفيد-19.

ويتحدث خبراء القطاع عن عوامل خارجية أخرى تفاقم الأوضاع، خصوصا على صعيد المناخ والجائحة.

والسبت، ذكّر وزير النقل الأمريكى بيت بوتيجيج فى تغريدة المسافرين بأن من حقهم استرداد قيمة تذاكر السفر في حال إلغاء الرحلات.

 


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