اليوم السابع
Ads
السبت، 02 يوليه 2022 01:14 م
أكرم القصاص
الرئيسية حوادث

النقض تؤيد السجن المؤبد لمزارع جلب الهيروين عبر ميناء نويبع البحري

السبت، 02 يوليه 2022 12:34 م
النقض تؤيد السجن المؤبد لمزارع جلب الهيروين عبر ميناء نويبع البحري محكمة ـ أرشيفية
كتب إبراهيم قاسم

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء

رفضت محكمة النقض الطعن المقدم من المتهم "ص.ف" وأيدت حكم محكمة الجنايات بالسجن المؤبد لاتهامه بجلب مادة الهيروين المخدر للبلاد عبر ميناء نويبع البحري.

واسندت النيابة العامة للمتهم يعمل مزارع تهمة جلب مواد مخدرة للبلاد عندما تمكنت الاجهزة الأمنية بميناء نويبع البحري من كشف الجريمة وأثناء إنهاء إجراءات التفتيش للمتهم ووجود مشمول وارد باسمه قادم من أحدي الدول العربية، وبالاطلاع علي ما يحويه تبين احتوائه علي كمية من المواد المخدره للهيروين والافيون ، وبتحرير المحضر اللازم قبل المتهم وبمواجهته بما أسفر عنه الضبط أقر جلب المواد المخدرة للبلاد لبيعها والعرض علي النيابة العامة والتي أمرت بحبسه علي ذمة التحقيقات.

وبإحالة المتهم إلى محكمة الجنايات وبعد تداولها والاستماع الي مرافعة النيابة ودفاع المتهم وفض إحراز القضية قضت المحكمة بمعاقبة المتهم بالاشغال الشاقة المؤبدة ومصادرة المضبوطات فبصدور ذلك الحكم طعن المتهم أمام محكمة النقض كمرحلة اخيره ونهائية وبنظره أصدرت محكمة النقض حكمها المتقدم .

 

 


محكمة النقض

جلب مخدرات

الطعن على حكم الاعدام

الاتجار فى المخدرات



الموضوعات المتعلقة

النقض تنقذ متهما من "حبل المشنقة" في قضية جلب مخدرات.. المحكمة تقضى بالبراءة بعد صدور حكم بإعدامه.. وتستند على 3 مبادئ بشأن "افتراض العلم".. وتؤكد: العلم في القصد الجنائي يجب أن يكون ثبوته فعليا لا افتراضيا

الجمعة، 25 يونيو 2021 01:00 م

النيابة تستعجل التحريات في واقعة ضبط عاطل بتهمة جلب مخدرات عبر مطار القاهرة

الإثنين، 28 ديسمبر 2020 12:26 م

بالتزامن مع استمرار التعديلات.. على من يطبق نظام الإفراج الشرطى؟.. المشرع حظر تطبيقه على المحكوم عليهم بجرائم إرهابية.. والقائمة تضم جلب المخدرات والاتجار فيها والحيازة المجردة وغسل الأموال

الأحد، 03 مايو 2020 08:09 م


مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء



لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة



بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع


الرجوع الى أعلى الصفحة