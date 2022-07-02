النقض تؤيد السجن المؤبد لمزارع جلب الهيروين عبر ميناء نويبع البحري

كتب إبراهيم قاسم

رفضت محكمة النقض الطعن المقدم من المتهم "ص.ف" وأيدت حكم محكمة الجنايات بالسجن المؤبد لاتهامه بجلب مادة الهيروين المخدر للبلاد عبر ميناء نويبع البحري.

واسندت النيابة العامة للمتهم يعمل مزارع تهمة جلب مواد مخدرة للبلاد عندما تمكنت الاجهزة الأمنية بميناء نويبع البحري من كشف الجريمة وأثناء إنهاء إجراءات التفتيش للمتهم ووجود مشمول وارد باسمه قادم من أحدي الدول العربية، وبالاطلاع علي ما يحويه تبين احتوائه علي كمية من المواد المخدره للهيروين والافيون ، وبتحرير المحضر اللازم قبل المتهم وبمواجهته بما أسفر عنه الضبط أقر جلب المواد المخدرة للبلاد لبيعها والعرض علي النيابة العامة والتي أمرت بحبسه علي ذمة التحقيقات.

وبإحالة المتهم إلى محكمة الجنايات وبعد تداولها والاستماع الي مرافعة النيابة ودفاع المتهم وفض إحراز القضية قضت المحكمة بمعاقبة المتهم بالاشغال الشاقة المؤبدة ومصادرة المضبوطات فبصدور ذلك الحكم طعن المتهم أمام محكمة النقض كمرحلة اخيره ونهائية وبنظره أصدرت محكمة النقض حكمها المتقدم .