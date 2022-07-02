وأفاد بيان لوزارة الصحة المغربية بأن مجموع التحاليل بلغت - عقب إجراء 14791 من الفحوصات الجديدة - 11 مليونا و962 ألفا و483 فحصا، منذ بداية انتشار الفيروس في المغرب 2 مارس من سنة 2020.

وأضاف البيان أنه جرى تسجيل 3 حالات وفاة جديدة بالفيروسح ليصبح العدد الإجمالي 16116 حالة، كما تم تسجيل 2532 حالة شفاء إضافية ليصل إجمالي حالات التعافي إلى مليون و180 ألفا و620 حالة.