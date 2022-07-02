المشدد 3 سنوات لعامل وتغريمه 50 ألف جنيه لإتجاره فى المخدرات بشبرا الخيمة

القليوبية إبراهيم سالم

قضت محكمة جنايات شبرا الخيمة، الدائرة الأولى، برئاسة المستشار أيمن فؤاد فهمى، وعضوية المستشارين محمد سمير التونى، ومحمد عبد الواحد بحيرى، وأمانة سر إيهاب سليمان حلمى، بالسجن المشدد لمدة 3 سنوات، وغرامة مالية قدرها 50 ألف جنيه، لعامل، لاتهامه بالإتجار فى المواد المخدرة بشبرا الخيمة.

وتضمن أمر الإحالة الخاص بالقضية رقم 5918 لسنة 2022 جنايات قسم أول شبرا الخيمة، والمقيدة برقم 927 لسنة 2022 کلی جنوب بنها، أن المتهم "بكر.ب.ب "، 30 سنة، عامل، مقيم دائرة قسم أول شبرا الخيمة، أحرز بقصد الاتجار جوهرا مخدراً "Indazole Carboxamides " فى غير الأحوال المصرح بها قانوناً، كما أحرز مادة تخضع لبعض قيود الجواهر المخدرة كيتامين "بقصد الإتجار فى غير الأحوال المصرح ما قانوناً، وأحرز بغير ترخيص سلاح أبيض "سكين".

تعود أحداث القضية عندما تمكنت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن القليوبية من ضبط عامل وبحوزته 141 کیس، و121 لفافة لجوهر الاندازول المخدر ومبلغ مالى وهاتف محمول وسلاح أبيض "سكين". وبمواجهته أقر المتهم باحرازه لجوهر الاندازول بقصد الإتجار والمبلغ المالى حصيلة تجارته والهاتف للتواصل مع عملائه والسلاح الأبيض للدفاع عن تجارته.