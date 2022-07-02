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الكرة فى الوحل.. بولندا تعلن بدء بطولة كرة قدم المستنقعات.. فيديو

السبت، 02 يوليه 2022 09:13 م
الكرة فى الوحل.. بولندا تعلن بدء بطولة كرة قدم المستنقعات.. فيديو كرة الوحل
كتب محمد جمال

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بدأت بولندا بطولة كرة القدم السنوية فى المستنقعات، حيث تهدف هذه الرياضة إلى بناء قدرة الرياضيين والجنود على التحمل، بحسب "رويترز"، وتتطلب هذه الرياضة الكثير من القوة ، والكثير من الطاقة.

لم تأت الفرق من جميع أنحاء بولندا فحسب ، ولكن أيضًا من عبر حدودها الشرقية من (أوكرانيا) حتى الآن، حيث أقيمت المنافسة في جو رياضى، ويتم التعامل معها على أنها استجمام ومتعة ، ولكن هناك أيضًا جانبًا تنافسيًا، حيث يتم تسجيل الكثير من الأهداف، وهناك فرق رجال ونساء على حد سواء.


بولندا

أوكرانيا

كرة قدم المستنقعات

كرة الطين



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