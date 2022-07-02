الكرة فى الوحل.. بولندا تعلن بدء بطولة كرة قدم المستنقعات.. فيديو

بدأت بولندا بطولة كرة القدم السنوية فى المستنقعات، حيث تهدف هذه الرياضة إلى بناء قدرة الرياضيين والجنود على التحمل، بحسب "رويترز"، وتتطلب هذه الرياضة الكثير من القوة ، والكثير من الطاقة.
لم تأت الفرق من جميع أنحاء بولندا فحسب ، ولكن أيضًا من عبر حدودها الشرقية من (أوكرانيا) حتى الآن، حيث أقيمت المنافسة في جو رياضى، ويتم التعامل معها على أنها استجمام ومتعة ، ولكن هناك أيضًا جانبًا تنافسيًا، حيث يتم تسجيل الكثير من الأهداف، وهناك فرق رجال ونساء على حد سواء.
WATCH: Poland kicked off its annual swamp soccer tournament pic.twitter.com/p1r7pjfaSI— Reuters (@Reuters) July 2, 2022
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