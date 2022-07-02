اليوم السابع
Ads
السبت، 02 يوليه 2022 05:12 م
أكرم القصاص
الرئيسية أخبار عاجلة

القوات المسلحة تنظم دورة تدريبية مع الجانب الأمريكى فى مجال التعامل مع العبوات الناسفة

السبت، 02 يوليه 2022 05:11 م
القوات المسلحة تنظم دورة تدريبية مع الجانب الأمريكى فى مجال التعامل مع العبوات الناسفة القوات المسلحة
كتب زكى القاضى

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء
فى إطار حرص القيادة العامة للقوات المسلحة على الإرتقاء بمستوى التدريب وتبادل الخبرات مع القوات المسلحة للدول الشقيقة والصديقة، نظمت القوات المسلحة بمعهد المهندسين العسكريين دورة تدريبية مشتركة مع الجانب الأمريكى فى مجال التعامل مع العبوات الناسفة المرتجلة بمشاركة عناصر من القوات الخاصة البحرية والصاعقة والمظلات وعناصر من المهندسين العسكريين لكلا الجانبين .
 
تضمنت الدورة التدريب على مجموعة من الأنشطة النظرية والعملية لأحدث أساليب التعامل مع العبوات الناسفة والتدريب على طرق مكافحتها بإستخدام أحدث أجهزة ووسائل البحث والتفتيش للطرق والمنشآت، وكذا التدريب على الإسعافات الأولية لمصابى العبوات الناسفة والإخلاء الطبى الجوى .
 
واختتمت الدورة بتنفيذ إستعراض لما تم من أنشطة خلال فترة التدريب، والذى عكس مدى ما وصلت إليه العناصر المشاركة فى التدريب من مستوى راقى يمكنها من تنفيذ كافة المهام التى توكل إليها بكفاءة وإقتدار .
 
تأتى الدورة فى إطار تنمية وتعزيز علاقات التعاون الإستراتيجى بين القوات المسلحة المصرية والأمريكية فى العديد من المجالات العسكرية .

القوات المسلحه

العبوات الناسفه

الجيش المصرى



الموضوعات المتعلقة

القوات المسلحة تفتتح فندق جويل العصافرة بعد انتهاء أعمال تطويره

السبت، 02 يوليه 2022 05:08 م

المنطقة الشمالية العسكرية تنظم حفل زفاف جماعى لـ120 شابا وفتاة بالإسكندرية

السبت، 02 يوليه 2022 05:06 م

بتوجيهات من الرئيس السيسي.. القوات المسلحة توزع حصصا غذائية بنصف الثمن

الجمعة، 01 يوليه 2022 10:34 ص

قوات الدفاع الجوى تحتفل بالعيد 52.. قائد القوات: امتلاك قوة الردع وأساليب مجابهتها أصبح أشد إلحاحا.. الفريق محمد حجازي: القوة العسكرية من المتطلبات الأساسية للدفاع عن الحقوق وحماية المصالح صونا للأمن القومى

الأربعاء، 29 يونيو 2022 05:00 م


مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء



لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة



بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع


الرجوع الى أعلى الصفحة