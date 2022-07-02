اليوم السابع
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القوات المسلحة تفتتح فندق جويل العصافرة بعد انتهاء أعمال تطويره

السبت، 02 يوليه 2022 05:08 م
القوات المسلحة تفتتح فندق جويل العصافرة بعد انتهاء أعمال تطويره خلال الافتتاح
كتب زكى القاضى

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فى إطار إهتمام القيادة العامة للقوات المسلحة للإرتقاء بمنظومة المنشآت الفندقية والخدمية بالقوات المسلحة بكافة محافظات الجمهورية وتقديم أفضل مستويات الخدمة الاجتماعية والثقافية والرياضية والترفيهية بها، افتتحت إدارة نوادى وفنادق ضباط القوات المسلحة فندق القوات المسلحة بالعصافرة ( جويل )، وذلك بعد انتهاء أعمال التطوير الشامل لكافة المنشآت التى يتضمنها الفندق، والتى روعى فيها أن تتم وفقاً لأحدث المعايير الهندسية والفندقية المتطورة، بالإضافة إلى مراعاة المظاهر الجمالية من الداخل والخارج والتى من شأنها أن تبعث البهجة لكافة الزائرين .
 
وتعد نوادى وفنادق ضباط القوات المسلحة من أبرز المنشآت الخدمية لأبناء القوات المسلحة وأسرهم وكذلك المدنيين، فضلاً عن تميزها بتقديم الخدمات الفندقية الراقية طبقاً لأحدث نظم الفندقة العالمية، وذلك من خلال سلسلة فنادق جويل المنتشرة بمختلف محافظات الجمهورية .
 
يأتى ذلك فى إطار إهتمام القيادة العامة للقوات المسلحة بتعظيم دور مؤسساتها الخدمية وتقديم خدمة ترفيهيه متميزة للعسكريين والمدنيين على حد سواء.
 
حضر مراسم الإفتتاح مساعد وزير الدفاع للخدمة الوطنية وعدد من قادة القوات المسلحة .
 
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