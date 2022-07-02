اليوم السابع
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أكرم القصاص
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الصحة العراقية: أكثر من 12 ألف شخص تلقوا لقاح "كورونا" خلال يوم واحد

السبت، 02 يوليه 2022 10:44 ص
الصحة العراقية: أكثر من 12 ألف شخص تلقوا لقاح "كورونا" خلال يوم واحد كورونا
أ ش أ

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أعلنت وزارة الصحة العراقية اليوم السبت، أن أكثر من 12 ألف شخص تلقوا لقاح كورونا خلال يوم واحد.

وذكرت الصحة العراقية في بيان لها - حسبما نقلت قناة (الإخبارية العراقية) - أن أكثر من 12 ألف شخص تلقوا لقاح كورونا خلال يوم واحد، وأن الإجمالي بلغ 10 ملايين وأكثر من 867 ألفا".

وكانت الصحة العراقية قد أعلنت أنه تم خلال ال(24) ساعة الماضية تسجيل 2952 إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد (كوفيد-19)، وحالة وفاة واحدة جديدة متأثرة بإصابتها بالفيروس التاجي بالإضافة إلى 720 حالة شفاء في عموم العراق.

 


الصحة العراقية

الإصابات بالحمى النزفية

الحمى النزفية

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