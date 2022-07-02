الشيخ الطاروطي يستجيب للطفل عبد الله مبتور الأطراف للدراسة في معهده مجانا

الشرقية فتحية الديب

استقبل القارئ الشيخ عبد الفتاح الطاروطى، الطفل " عبد الله" ابن محافظة الشرقية المقيم بقرية المطاوعة، مركز ههيا، الذى ولد بدون الأطراف الأربعة، وعوضه الله بأن وهبه قوة يتخطى بها الصعاب، وحفظ القرآن الكريم بالتجويد ويكتب بلسانه وخطه سلاسل ذهب، للدراسة في معهد الطاروطى لإعداد القراء والمبتهلين، تواصل مع "اليوم السابع،" جوده محمد، مدير معهد الشيخ الطاروطى لإعداد القراء والمبتهلين بالشرقية،استجابة لليوم السابع.

وكان طفل "عبد الله " قد سرد قصته لـ "اليوم السابع" قائلا: ولدت بدون أطراف وحرصت أسرتي لكونى الابن الاكبر على حفظ كتاب الله، وبدأت احفظ القرآن فى سن الرابعة على يد عدد من المشايخ بالقرية، وأتمت حفظه فى الصف الثانى الإعدادي، وحاليا أحرص على دراسة علوم التجويد والأحكام.

واردف: أنه التحق بالأزهر الشريف، ونجح فى الشهادة الاعدادية الازهرية منذ ايام بتفوق، وخلال فترة الإجازة الصيفية يعكف على المذاكرة أيضا، وسوف يلتحق هذا العام للدراسة بالمعهد الثانوى الأزهري بمدينة ههيا، وسوف يصبح الأمر مرهق وشاق عليه فى الذهاب والعودة لعدم وجود كرسى متحرك او اطراف صناعية وظروف اسرته المادية لا تسمح لشراء كرسى متحرك او اطراف.

وتابع أنه يحب سماع مشايخ المدرسة القديمة فى تلاوة القرآن الكريم امثال الشيخ الحصرى والمنشاوى، ويحب من المدرسة الحديثة الشيخ عبد الفتاح الطاروطي.

واستطرد: أنه يتمنى أن يدرس بمعهد الشيخ الطاروطى لإعداد القراء والمبتهلين،ومقابلة شيخ الأزهر الدكتور أحمد الطيب،الذى يعتبره مثله الأعلى.