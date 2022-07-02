الداخلية تضبط 46 ديلر مخدرات بمحيط الأندية الرياضية ومراكز الشباب

كتب: محمود عبد الراضى – محمد أبو ضيف

قامت الإدارة العامة لمكافحة المخدرات بقطاع مكافحة المخدرات والأسلحة والذخائر غير المرخصة ، بتوجيه عدة حملات أمنية مُكبرة إستهدفت ضبط مروجى ومتعاطى المواد المخدرة بكافة أنواعها بمحيط الأندية الرياضية ومراكز الشباب على مستوى الجمهورية.

أسفرت نتائج جهود تلك الحملات على مدار ثلاثة أيام عن ضبط (42) قضية متنوعة ، حيث بلغ عدد المتهمين فيها (46) متهم.. وبحوزتهم كمية من مخدر الحشيش وزنت (17,600 كيلو جرام) و كمية من مخدر البانجو وزنت (4 كيلو جرام) و كمية من مخدر الهيروين وزنت (2,360 كيلو جرام) و كمية من مخدر الإستروكس وزنت (315 جرام) و كمية من مخدر الآيس "الشابو" وزنت (300 جرام) و كمية من مخدر الأفيون وزنت (200 جرام) و عدد (3219) قرص مخدر لعقار الترامادول وعدد (420) قرص و(5 ) أمبولات مؤثرة و عدد (126) قرص مخدر لعقار الكبتاجون و تنفيذ (24) حكم قضائى متنوع كما تم ضبط (مبالغ مالية – طبنجة – خزينة طبنجة – 5 طلقات خرز – 3 ميزان – 45 هاتف محمول – سيارة – 3 دراجات نارية –

11 قطعة سلاح أبيض).

ولاقت تلك الحملة إستحسان ورضاء المواطنين لإستشعارهم بالأمن والأمان .. وجارى إستمرار الحملات الأمنية لإستهداف وضبط العناصر الإجرامية من مروجى المواد المخدرة.

وتمكنت وحدة مباحث قسم شرطة المقطم بمديرية أمن القاهرة من ضبط (عاطل ، له معلومات جنائية ، مقيم بدائرة قسم شرطة منشأة ناصر بالقاهرة) حال تواجده بدائرة القسم، وبحوزته (2913 قرص مخدر – كمية من مخدر الحشيش – مبلغ مالى – هاتف محمول) بمواجهته إعترف بحيازته للمواد والأقراص المخدرة بقصد الإتجار والمبلغ المالى من متحصلات تجارته غير المشروعة ، والهاتف المحمول لتسهيل الإتصال بعملائه. فتم إتخاذ الإجراءات القانونية.