الحج والعمرة السعودية: وصول أكثر من 358 ألف حاجٍ إلى المدينة المنورة

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أعلنت وزارة الحج والعمرة السعودية، اليوم السبت، وصول 358 ألفا و645 حاجاً إلى المدينة المنورة من جنسيات متعددة، قدموا عبر المنافذ الجوية والبرية لأداء فريضة حج هذا العام.

وأوضحت إحصائية الوزارة لحركة استقبال ومغادرة الحجاج في المدينة المنورة، أوردتها وكالة الأنباء السعودية (واس) اليوم - أن 289 ألفا و955 حاجاً وصلوا إلى مطار الأمير محمد بن عبدالعزيز الدولي بالمدينة المنورة منذ استقبال أولى رحلات الحج هذا العام، بينما استقبل مركز الهجرة البري 50 ألفا و490 حاجاً، كما استقبل مركز حجاج البر 18 ألفا و28 حاجاً، إلى جانب أعداد الحجاج المتبقين في المدينة المنورة، مشيرةً إلى أن حجاج بنجلاديش هم الأكثر عدداً في المدينة المنورة أمس بواقع 12 ألفا و171 حاجاً، ثم حجاج باكستان بعدد 9 آلاف 350 حاجاً، والهند بعدد 6 آلاف وحاج واحد، ثم حجاج نيجيريا بعدد 5 آلاف و135 حاجاً، ثم حجاج إيران بواقع 5 آلاف و28 حاجاً.

وأضافت أن 277 ألفا و571 حاجاً غادروا المدينة المنورة خلال الأيام الماضية في طريقهم إلى المشاعر المقدّسة بمكة المكرمة، فيما بلغ إجمالي الحجاج المتبقين في المدينة المنورة يوم أمس 80 ألفا و772 حاجاً من جنسيات مختلفة.

وأظهرت إحصائية وكالة وزارة الحج والعمرة السعودية لشؤون الزيارة تنفيذ 552 زيارةً لتقييم مساكن الحجاج في المدينة المنورة خلال موسم حج هذا العام، في حين بلغ إجمالي حالات التفويج على السكن التي تم مباشرتها 1550 عملية تفويج منذ بدء الموسم، بينما بلغ عدد الحجاج الذين جرى إرشادهم في مختلف مواقع الخدمة 834 حاجاً، بالإضافة إلى تنفيذ 33 زيارةً لتفقد الحالة الصحية لحجاجٍ في مستشفيات المدينة المنورة خلال موسم ما قبل الحج، وتنفيذ 212 زيارةً ميدانية لتقييم أداء مقدمي الخدمات للحجاج في مختلف محاور الخدمة.

وأكدت الرئاسة العامة لشؤون الحرمين الشريفين تسخير جهودها لتمكين ضيوف الرحمن وقاصدي المسجد الحرام من أداء فريضة الحج وسط منظومة متكاملة من الخدمات بدءا من عمليات التطهير والتعقيم وخدمات التنقل وخدمات أبواب المسجد الحرام وعمليات غسل المسجد الحرام وتطهيره وتعقيمه يوميًا عبر أكثر من 4 آلاف عامل وعاملة و130 ألف لتر من المطهرات وقرابة (35 ألف لتر) من المعقمات لتعقيم جميع الأسطح والسجاد واستخدام الريبوتات الذكية لتعقيم المسجد الحرام.

وواصلت رئاسة شؤون الحرمين جهودها في توفير ماء زمزم المبارك حيث تقوم بتوزيع أكثر من مليوني عبوة زمزم يوميًا، وأكثر من (25000) حافظة ماء زمزم موزعة في أرجاء المسجد الحرام.