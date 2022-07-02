اليوم السابع
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السبت، 02 يوليه 2022 11:24 م
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الحج السعودية تعلن قرارات جديدة فى أداء الفريضة

السبت، 02 يوليه 2022 11:00 م
الحج السعودية تعلن قرارات جديدة فى أداء الفريضة حجاج بيت الله الحرام
كتب محمد جمال

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أعلنت وزارة الحج والعمرة السعودية، أنه فى حال إلغاء الشخص الذى تم ترشيحه للحج من داخل السعودية، للحجز، فإن خدمة استرجاع المبلغ تتم بعد الانتهاء من مرحلة التسجيل واختيار المرشحين، وشددت الوزارة على أنه فى حال عدم سداد المترشح للحج لرسوم الباقة يتم إلغاء الفاتورة تلقائيا وترشيح متقدم آخر، مؤكدة أنه يمكن للمترشح إدارة الحجز بالاستعلام عن الباقة وتأكيد الحجز أو إلغائه، ولا توجد خاصية التعديل على الباقات أو إضافة مرافقين، وفق صحيفة عكاظ.

وشددت على أنه يمكن للمترشح المتقدم الرئيسى للحج إلغاء أحد المرافقين بعد إصدار الفاتورة، وأنه لا يمكن إعادة إضافة المرافق مرة أخرى، وسيتم إصدار فاتورة محدثة، منبهة من لم يُحالفهم الحظ فى القرعة الإلكترونيّة، إلى أنه ستكون لديهم فرصة لاحقة بالفرز التالى، عندما تتوفّر مقاعد بديلة أو إضافيّة.

يشترط على المترشح للحج من داخل السعودية استكمال التحصين بأحد لقاحات "كوفيد-19" المعتمدة من هيئة الصحة العامة (وقاية) لأداء الحج.


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