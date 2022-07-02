الحبس 6 أشهر لفرد أمن مستشفى لتعاطيه مخدرات داخل حمام بالإسكندرية

الإسكندرية - فريق المحافظات

قضت محكمة جنايات الإسكندرية برئاسة المستشار جمال جمعة عقرب رئيس المحكمة وعضوية كل من المستشار أيمن مصطفي الصحن والمستشار وضاح محمد عبد السلام والمستشار جلال فتحي عمار وسكرتير الجنايات سعيد عبد العظيم بالسجن 6 أشهر للمتهم " م.ن.ع" فرد أمن بمستشفى عام لاتهامه بتعاطي المخدرات.

تعود أحداث القضية رقم 6312 لسنة 2022 جنايات قسم شرطة محرم بك عندما تلقت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن الإسكندرية إخطارا من ضباط قسم شرطة محرم بك بك أنه عقب تحليل المخدرات للمتهم ثبت تعاطيه المواد المخدرة.

كشفت تحريات ضباط مباحث قسم شرطة محرم بك أنه على إثر خلاف بين المتهم " م.ن.ع " عامل فرد أمن بمستشفى عام وبين أحد المرضى داخل حمام المستشفى بسبب تعاطيه المخدرات فقام المتهم بإبلاغ المشرف الخاص به والحراسة الأمنية بالمستشفى وتبين لضابط مباحث القسم تعاطي فرد الأمن للمواد المخدرة وبعرضه على وحدة السموم تبين تعاطيه مخدر الحشيش من العينة المأخوذة منه وتحرر محضر بالواقعة وبعرض المتهم علي النيابة قررت إحالته إلى محكمة جنايات الإسكندرية التي أصدرت حكمها على المتهم.