التفاصيل الكاملة لمدارس التمريض بالمنوفية.. التوزيع وشروط التقديم

فريق المحافظات

أعلن الدكتور خالد عبدالغنى وكيل وزارة الصحة بمحافظة المنوفية، عن استمرار تلقى طلبات التقدم لمدارس التمريض الموزعة على محافظة المنوفية، والتى تستمر حتى 17 يوليو المقبل على أن يتم القبول بها للأعلى مجموعا وبعد اجتياز اختبارات القدرات وكشف الهيئة طبقا للتعليمات الواردة من الوزارة .

وأوضح عبدالغنى فى تصريحات خاصة لـ"اليوم السابع" أن عدد المدارس المتواجدة للتمريض بمحافظة المنوفية، هى 15 مدرسة موزعة على مراكز المحافظة، وهى مدرسة تمريض الشهداء بنات وتستوعب ما بين 25 إلى 30 طالبة من أبناء مركز الشهداء، ومدرسة تمريض منوف بنات وتستوعب ما بين 25 إلى 30 طلبيى من أبناء مركز منوف، ومدرسة تمريض أشمون وتستوعب ما بين 25 إلى 30 طالبة من أبناء مركز أشمون، ومدرسة تمريض السادات بنات وتستوعب ما بين 25 إلى 30 طالبة من أبناء مركز السادات و مدرسة تمريض سرس الليان وتستوعب ما بين 25 إلى 30 طالبة من أبناء سرس الليان، ومدرسة تمريض السادات بنين وتستوعب ما بين 25 إلى 30 طالب من أبناء مركز السادات وأشمون .

وأضاف عبدالغنى أنه يوجد أيضا مدرسة تمريض شبين الكوم بنين وتستوعب ما بين 25 إلى 30 طالب من أبناء جميع المراكز عدا السادات وأشمون وسرس الليان والباجور، ومدرسة تمريض تلا وتستوعب ما بين 50 إلى 60 من أبناء مركز تلا، ومدرسة تمريض بركة السبع، وتستوعب ما بين 25 إلى 30 من أبناء مركز بركة السبع، ومدرسة تمريض ميت برة وتستوعب ما بين 25 إلى 30 من أبناء قويسنا، ومدرسة تمريض الحامول بنات وتستوعب ما بين 25 إلى 30 طالبة من أبناء مركز منوف، ومدرسة تمريض فيشا بنات وتستوعب ما بين 25 إلى 30 من أبناء مركز منوف، ومدرسة تمريض سدود وتستوعب ما بين 25 إلى 30 طالب من أبناء مركز منوف وسرس الليان والباجور .

وأضاف عبدالغنى أن شروط وضوابط الالتحاق بمدارس التمريض تضمنت أن يكون المتقدم مصري الجنسية ، حسن السير والسلوك ، ومن أبناء نفس المركز الذي حصل منه الشهادة الإعدادية التعليم الأساسي ، وأن يتم تقسيم الدرجات الي مجموعات طبقاً لأعلى المجاميع علي أيام منفصلة معلنة تطبيقاً للإجراءات الاحترازية لفيروس كورونا لمنع إنتشار العدوى، مشيراً أنه يحق لطالبات مركز منوف في إختيار المدرسة الأقرب جغرافياً للتقدم بها ولا يجوز التقديم في أكثر من مدرسة في نفس الإعلان ، حيث سيتم عقد جميع الاختبارات في نفس التوقيت .

وأشار عبدالغنى إلى أنه قد تقرر تحديد ميعاد امتحان الإملاء واختبار اللغة الإنجليزية يوم الثلاثاء الموافق 19 يوليو 2022 الساعة العاشرة صباحاً بمقر المدرسة المتقدم لها الطالب أو الطالبة شريطة حصول الطالب علي 70% من درجة كل مادة ، كما تقرر تحديد موعد كشف الهيئة إعتباراً من الأحد الموافق 31 يوليو القادم وحتى 8 أغسطس 2022 بمدرسة تمريض شبين الكوم بنين خلف مديرية الشئون الصحية في تمام الساعة التاسعة صباحاً.

كان اللواء إبراهيم أحمد أبو ليمون محافظ المنوفية قد وافق علي فتح بــاب القبول لدفعة جديدة من خريجي وخريجات الشهادة الإعدادية للالتحاق بمدارس التمريض التابعة لمديرية الشئون الصحية بالمنوفية بنطاق مراكز ومدن المحافظة ، وذلك طبقاً لأعلى المجاميع المتقدمة، يأتي هذا في إطار خطة الدولة لتخريج كوادر تمريض مؤهلة للعمل بالمستشفيات إستعداداً للعام الدراسي الجديد 2022 .

