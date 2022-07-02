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التعليم: نتيجة الدبلومات الفنية جاهزة وإعلانها إلكترونيا عبر هذا الرابط

السبت، 02 يوليه 2022 07:08 ص
التعليم: نتيجة الدبلومات الفنية جاهزة وإعلانها إلكترونيا عبر هذا الرابط نتيجة الدبلومات
كتب محمود طه حسين

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كشفت مصادر مسئولة بوزارة التربية والتعليم والتعليم الفنى ، عن أن نتيجة الدبلومات الفنية 2022 تم الانتهاء من تجميعها ورصد الدرجات وتحديد الاوائل فى كل شعبة، متابعة: أصبحت جاهزة للاعتماد والإعلان ومن المقرر أن تظهر خلال الساعات القادمة عبر هذا الرابط http://emis.gov.eg/ على الموقع الرسمى لوزارة التربية والتعليم والتعليم الفنى.
 
وأكدت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني ، أن نتيجة شهادة الدبلومات الفنية 2022 تم تجميعها في جميع كنترولات الدبلومات الفنية 2022 ، وتنتظر اعتمادها من الدكتور طارق شوقي وزير التربية والتعليم والتعليم الفنى.
 
وأوضحت وزارة التربية والتعليم، أن رابط نتيجة شهادة الدبلومات الفنية 2022 بالاسم ورقم الجلوس سيظهر على موقع وزارة التربية والتعليم، بمجرد اعتماد نتيجة شهادة الدبلومات الفنية 2022.
 
 

التربية والتعليم

رابط نتيجة الدبلومات الفنية 2022

اعتماد نتيجة الدبلومات الفنية 2022

اخبار مصر

ظهور نتيجة الدبلومات الفنية 2022

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