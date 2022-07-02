التصريح بدفن جثتين لطفلين لقيا مصرعهما غرقا فى حادثين منفصلين بسوهاج

سوهاج محمود مقبول

لقى طفل يبلغ من العمر 15 سنة مصرعه غرقا بترعة الهيشة بدائرة مركز طما شمال محافظة سوهاج بينما لقى طفل أخلا يبلغ من العمر 17 سنة مصرع غرقا بنهر النيل بدائرة مركز أخميم شرقى محافظة سوهاج تم إنتشال الجثتين وتم تحرر محضرين منفصلين بالواقعتين وأخطرت النيابة العامة التى تولت التحقيق.

ترجع الواقعة عقب تلقى اللواء محمد عبدالمنعم شرباش مساعد الوزير مدير أمن سوهاج بلاغين منفصلين عن وقوع حادثى غرق الاول بوصول المدعو علي ح ع أ 15 سنة طالب ويقيم دائرة بدائرة مركز طما إلى المستشفى المركزى " جثة هامدة " إدعاء غرق.

وبالإنتقال والفحص وسؤال والده المدعو حامد ع ا ر 42 سنة عامل ويقيم بذات الناحية قرر بأنه أثناء قيام نجله المذكور بالإستحمام بترعة الهيشه ولعدم إجادته السباحة غرق بها تم إنتشال الجثة بمعرفة الأهالي ونفي الشبهة الجنائية.

وبتوقيع الكشف الطبي علي الجثة بمعرفة مفتش الصحة أفاد بعدم وجود إصابات ظاهرية وأن سبب الوفاة " إسفكسيا الغرق " ولا توجد شبهة جنائية وأيدت تحريات إدارة البحث الجنائي ذلك.

وجاء البلاغ الثانى تبلغ بغرق شخص بنهر النيل بناحية نيده دائرة مركز شرطة أخميم " تم إنتشال الجثة " وتبين غرق المدعو أحمد ع م م م 17 سنة طالب ويقيم دائرة المركز تم نقل الجثة لمشرحة المستشفي المركزي.

وبسؤال والده المدعو عطا م م م 55 سنة عامل ويقيم بذات الناحية قرر بأنه أثناء قيام نجله المذكور بالإستحمام بالنهر ولعدم إجادته السباحة غرق به ونفي الشبهة الجنائية.

وبتوقيع الكشف الطبي علي الجثة بمعرفة مفتش الصحة أفاد بعدم وجود إصابات ظاهرية وأن سبب الوفاة " إسفكسيا الغرق " ولا توجد شبهة جنائية وأيدت تحريات إدارة البحث الجنائي ذلك تم إتخاذ الإجرءات القانونية اللازمة وتم العرض على النيابة العامة التى صرحت بدفن الجثتين .