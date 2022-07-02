التحقيقات: عصابة سرقة المواطنين بأسلوب الخطف استهدفوا رواد البنوك بمصر الجديدة

كتب عبد الله محمود

كشفت تحقيقات النيابة العامة، حول واقعة ضبط تشكيل عصابى تخصص نشاطه الإجرامي فى سرقة رواد البنوك، أن المتهمين اتفقوا فيما بينهم على سرقة المواطنين بقصد تحقيق أرباح غير مشروعة، متبعين أسلوب الخطف، متخذين من دائرة قسم شرطة مصر الجديدة مكانا لهم لمزاولة نشاطهم الاجرامى.

وقررت النيابة العامة حبس المتهمين 4 أيام على ذمة التحقيقات، وأمرت بسرعة إرسال تحريات المباحث الجنائية حول الواقعة.

البداية كانت بتلقى قسم شرطة مصر الجديدة بلاغا من (أحد المواطنين، مقيم بدائرة مركز شرطة مشتول السوق بالشرقية) قرر أنه عقب قيامه بسحب مبلغ مالى من أحد البنوك الكائنة بدائرة قسم شرطة النزهة بالقاهرة، وحال تواجده بدائرة القسم فوجى بشخصان يستقلان دراجة نارية " لم يتمكن من التقاط أرقامها " قام أحدهما بخطف مظروف بداخله المبلغ المالى ولاذا بالفرار.

بإجراء التحريات وجمع المعلومات تم التوصل إلى أن وراء إرتكاب الواقعة (ثلاثة أشخاص – لإثنين منهم معلومات جنائية).

وعقب تقنين الإجراءات تم إستهدافهم وتمكن رجال المباحث من ضبطهم، وبمواجهتهم إعترفوا بإرتكاب الواقعة، وأضاف أحدهم بأن المبلغ المالى المستولى عليه بحوزة زوجته (ربة منزل، مقيمة بدائرة مركز شرطة أبو النمرس بالجيزة) تم ضبطها وأقرت بعلمها بأن المبلغ المالى من متحصلات واقعة سرقة.

كما تم بإرشادهم ضبط (مبلغ مالى – إيصال إيداع مبلغ مالى بالبريد فى حساب المتهمة – دراجة نارية ملك أحد المتهمين "بدون لوحات معدنية" والمستخدمة فى ارتكاب الواقعة) بمسكنهما

كما أقروا بإنفاقهم جزءا من المبلغ المالى المستولى عليه على متطلباتهم الشخصية، وباستدعاء المجنى عليه اتهمهم بالسرقة، وتحرر محضر بالواقعة وتولت النيابة العامة التحقيق.