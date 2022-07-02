الانتهاء من رصف 7 شوارع وتركيب الإنترلوك في 14 شارعًا بالقوصية.. صور

اسيوط - ماهر البهنساوي

أعلنت المهندسة هويدا شافعى بدوى رئيس مركز ومدينة القوصية بأسيوط، عن انتهاء أعمال إعادة الرصف في 7 شوارع بالمدينة، وانتهاء أعمال تركيب الانترلوك بشوارع المدينة التى يقل عرضها عن ٦ أمتار ياتى تركيب بلاط الانترلوك ضمن الخطة الاستثماريه الموحدة لمركز ومدينة القوصية 2021 / 2022 حيث تم الانتهاء من عدد (14) شارع بمدينة القوصية ضمن خطة إعادة الرصف بالخطة الاستثمارية للعام المالى الحالى 2021 / 2022

وقالت رئيسة المركز أن الشوارع التى جرى رصفها هى (مهران سليم - المدينة المنورة - التخطيط الحديث - عمر المختار والموازى له - مصطفى النحاس - مسجد عوض بهجات)، حيث كان بشرف على مصطفى عرابى نائب رئيس المركز والمهندس محمد عبدالناصر مهندس مديرية الطرق ، مؤكدة على استمرار العمل لتنفيذ اكبر قدر من المشروعات التى ترتقى بالخدمات المقدمة للمواطن، ويتبلور ذلك فى استكمال خطط الرصف السابقة خلال العام المالى السابق لتسهيل حركة المواطنين من المدينة إلى القرى والعكس.

وأضافت رئيسه المركز أن الشوارع التى جرى تركيب الانترلوك بها تضمنت الشوارع تربط بين شارع الرى وشارع المستشفى وهما حارة (1) وحارة (2) وحارة (3) وحارة (4) - شارع الايمان - شارع حضانة الزهراء - شارع امتداد الايمان حتى التجارة - - شارع مسجد تنمية المجتمع - شارع خلف مسجد تنمية المجتمع - حارة حجازى - شارع الصفا والمروة - شارع عمرو بن العاص - شارع اسامة بن زيد الممتدين من الجلاء حتى الدراوشة - حارة سما وجميع الحارات التى تتخلل هذه الشوارع لتحقيق سهولة التحرك بين الشارعين وايضا اضفاء المظهر الجمالى للمدينة والتى يتم فيها كشط الشوارع وفرد طبقات الرمل بها وجارى استكمال الشوارع الأخرى .



جانب من الأعمال (1)



جانب من الأعمال (2)



جانب من الأعمال (3)



جانب من الأعمال (4)



جانب من الأعمال (5)



جانب من الأعمال (6)



جانب من الأعمال (7)



جانب من الأعمال (8)



جانب من الأعمال (9)



جانب من الأعمال (10)



جانب من الأعمال (11)



جانب من الأعمال (12)