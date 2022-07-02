الاتحاد الأوروبى يطلق برنامج مساعدات عسكرية لمولدوفا بقيمة 40 مليون يورو

كتب محمد جمال

أعلن الاتحاد الأوروبى إطلاق برنامج مساعدة عسكرية غير هجومية لمولدوفا، بقيمة 40 مليون يورو من صندوق السلام الأوروبى.

وجاء فى البيان الصادر عن مجلس الاتحاد الأوروبى: "الهدف العام للبرنامج هو المساهمة فى تمكين قوات جمهورية مولدوفا من تعزيز الأمن الوطنى والاستقرار والمرونة في قطاع الدفاع".

وأضاف: "سيؤدى ذلك إلى زيادة الكفاءة التشغيلية للجيش وزيادة التوافق وتسريع تنفيذ معايير الاتحاد الأوروبي، الأمر الذي سيؤدي إلى توفير حماية أفضل للمدنيين في أوقات الأزمات وحالات الطوارئ".

وتابع: "سيمول البرنامج شراء المعدات اللوجستية والمركبات ومعدات القيادة والتحكم ومعدات خاصة بالأمن السيبراني، وأجهزة الاستطلاع الجوي ومعدات الاتصالات التكتيكية".

وأشار إلى أن "البرنامج مدته 36 شهرا وستكون ميزانيته 40 مليون يورو".

ويعمل صندوق السلام الأوروبى فى إطار الخدمة الخارجية للاتحاد الأوروبى، والتي يدفع الاتحاد منها الإمدادات العسكرية العامة لأوكرانيا، بعد أن خصص ملياري يورو لهذه الأغراض منذ فبراير الماضي.