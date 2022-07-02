الأوقاف تنشر نص خطبة عيد الأضحى المبارك عبر موقعها الإلكترونى

نشرت وزارة الأوقاف، عبر موقعها الإلكترونى نص خطبة عيد الأضحى المبارك المقرر لها يوم السبت المقبل، ضمن خطة الوزارة لنشر نص خطب الجمعة وخطب العيد، ليستعين بها أئمة المساجد نصا أو مضمونا على أقل تقدير.

وأعلنت وزارة الأوقاف تخصيص أماكن بجميع الساحات التى تقام بها صلاة العيد للسيدات وللأطفال، مع فتح جميع مصليات السيدات بالمساجد التى تقام بها صلاة العيد، ودعوة جميع الأطفال المشاركين فى البرنامج الصيفى للطفل لحضور صلاة العيد، مع تعليمهم إياها وشرح أدائها لهم فى لقاءات هذا الأسبوع.

وعقد الدكتور هشام عبد العزيز على، رئيس القطاع الدينى بوزارة الأوقاف، اجتماعًا بقيادات القطاع الدينى، بشأن الإعداد لصلاة عيد الأضحى المبارك 1443هـ بالساحات والمساجد الكبرى، ووجه رئيس القطاع الدينى، مديرى المديريات بسرعة إعداد الساحات والمساجد الكبرى بالتنسيق مع من يفوضه المحافظون كل فى محافظته فيما يتصل بإعداد ساحات الصلاة، على أن تقوم كل مديرية بالإعداد لصلاة عيد الأضحى بجميع المساجد الكبرى والمساجد التى تقام بها صلاة الجمعة إلى جانب الساحات التى تقام بها صلاة العيد تيسيرًا على الجميع وبخاصة كبار السن ومن لا يتمكنون من الذهاب إلى الساحات.

وأعلنت وزارة الأوقاف توزيع 50 طن لحوم من صكوك الإطعام للأسر الأولى بالرعاية بمناسبة عيد الأضحى المبارك حيث يتم توزيعها قبل العيد مباشرة، فى إطار رسالتها فى خدمة المجتمع، ومن خلال مشروع صكوك الإطعام.

وقالت الوزارة، فى وقت سابق إنها ستستأنف بعد ذلك عملية التوزيع الكبرى عقب عطلة عيد الأضحى المبارك بتوزيع لحوم صكوك الأضاحى على نطاق واسع على الأسر الأولى بالرعاية على مستوى الجمهورية.