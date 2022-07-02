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الأوراق المطلوبة للالتحاق بالدبلوم المهني لنظم المعلومات الجغرافية بجامعة حلوان

السبت، 02 يوليه 2022 03:00 ص
الأوراق المطلوبة للالتحاق بالدبلوم المهني لنظم المعلومات الجغرافية بجامعة حلوان جامعة حلوان - أرشيفية
كتب محمد صبحى

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أعلنت كلية الآداب بجامعة حلوان عن استقبال دفعة جديدة للعام الجامعي 2022/2023 لبرنامج الدراسات العليا وهو الدبلوم المهني التطبيقي لنظم المعلومات الجغرافية، وتعد الدبلومة هذا العام منحة بنسبة 50% لجميع المتقدمين للالتحاق بالبرنامج، وذلك تحت رعاية الدكتور ممدوح مهدى القائم بعمل رئيس الجامعة،  الدكتورة مها حسنى عميد الكلية.
 
يسعى البرنامج إلى الوصول إلى مكانة متميزة بين البرامج المهنية النوعية بالجامعات المصرية، وتوفير بيئة علمية متميزة للتعليم لإعداد القوى البشرية وتأهيلها لسوق العمل، إلى جانب المساهمة في الارتقاء بجودة التعليم والتميز العلمي والعملي وتوفير بيئة متميزة للبحث العلمي التطبيقي لخدمة المجتمع والتنمية المستدامة.
 
يعد برنامج الدبلوم المهني التطبيقي لنظم المعلومات الجغرافية برنامج ساعات معتمدة ويتطلب التسجيل فى البرنامج تحضير الأوراق المطلوبة وهي :
⁦▪️⁩شهادة التخرج بتقدير مقبول أو أكثر بالإضافة إلي 2 صورة من شهادة التخرج.
-  6⁩ صور شخصية .
⁦▪️⁩صورتين من الرقم القومي.
⁦▪️⁩الموقف من التجنيد بالنسبة للذكور.
⁦▪️⁩شهادة حسن سير وسلوك من إدارة شئون الطلاب 
⁦▪️⁩فايل بكبسولة .
أما بالنسبة لخريجي المعاهد الخاصة يجب إحضار شهادة التخرج بجانب شهادة معادلة من المجلس الاعلي للجامعات.
 

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