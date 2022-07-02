اليوم السابع
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السبت، 02 يوليه 2022 04:00 ص
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اعرف خطوات استخراج رخصة قيادة جرار زراعى

السبت، 02 يوليه 2022 04:00 ص
اعرف خطوات استخراج رخصة قيادة جرار زراعى استخراج رخصة
كتب عبد الرحمن سيد

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تستلزم استخراج رخصة قيادة خاصة بجرار زراعى، مجموعة من الإجراءات التى يجب أن يتبعها جميع سائقى تلك المركبات، لكى يتم استخراج رخصة لها، ومنها :
 
- تقديم طلب استخراج للرخصة على نموذج
- إجراء اختبار شفوى فى قواعد المرور وآدابه
- إجراء اختبار عملى على القيادة
- إصدار الرخصة لمقدم الطلب
- المعايير المؤهلة للحصول على الرخصة
- إقامة مقدم الطلب فى دائرة التقديم أو وحدة المرور
- الحد الأدنى للسن 18 سنة
-إثبات اللياقة الطبية لمقدم الطلب
-صورة بطاقة الرقم القومى سارية أو الاطلاع على الأصل
-إثبات اللياقة الطبية بموجب شهادة طبية صادرة من طبيب باطنة ونظر
-تجهيز 4 صور شمسية
-المؤهل الدراسى + صورة منه فى حالة عدم إثبات المؤهل ببطاقة الرقم القومى
-نموذج الاختبار الشفوى
-نموذج الاختبار العملى
-تقديم ما يفيد الاشتراك فى التأمينات

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