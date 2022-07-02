وقال روجوف - في تصريح صحفي نقلته قناة (روسيا اليوم) الإخبارية اليوم /السبت/ - إن القوات الأوكرانية شنت هجوما في قرية "أكيموفكا" بالقرب من ميليتوبول في مقاطعة زابوروجيا، حيث جرى استهداف قطار شحن محمل بالمواد الغذائية باستخدام قاذف محمول على الكتف.



وفي بيلاروسيا، أكد الرئيس البيلاروسي ألكسندر لوكاشينكو، أن مينسك لا تريد القتال في أوكرانيا، ولا يوجد جندي بيلاروسي واحد هناك، فيما يحاولون جر بيلاروس إلى النزاع.



وقال لوكاشينكا، وفقا للقناة، أجدد مرة أخرى، نحن لا نسعى للقتال في أوكرانيا، لسنا بحاجة مطلقا لهذه الحرب، مؤكدا أنه لا يوجد جندي بيلاروسي واحد يقاتل على أراضي أوكرانيا.



وأضاف: "ما زالوا يحاولون جرنا إلى الحرب في أوكرانيا ، والهدف واحد هو التعامل مع روسيا وبيلاروسيا بحركة واحدة".