ارتفاع عدد ضحايا الانهيار الأرضى فى الهند إلى 29 شخصا

ومن بين الجثث التي تم العثور عليها 5 لجنود من وحدة المشاة التابعة للجيش الإقليمي والباقون من المدنيين.

ولا يزال البحث جاريا عن 40 مفقودا، من بينهم 12 جنديًا من الاحتياط، و26 مدنيًا، بعد وقوع انزلاق تربة ضخم في معسكر بناء سكة حديد ساحة يوم 29 يونيو.

وبعد يومين من وقوع انزلاق التربة وسحق ورشة بناء سكة حديد بولاية مانيبور، واصل رجال الإنقاذ البحث عن ناجين محتملين في موقع الكارثة، لكن جهودهم تعرقلت بسبب سوء الأحوال الجوية.

وقال نائب مفوض المنطقة هوليانلال جيت "بسبب هطول الامطار ظهرت تصدعات جديدة بالموقع ولذلك نصحت جميع فرق الانقاذ بالمضي قدما بحذر".

ويشارك أكثر من 400 رجل إنقاذ حاليًا في عمليات البحث بمساعدة كلاب الإنقاذ.