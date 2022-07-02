اليوم السابع
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إطلاق اسم السفير عبد الرؤوف الريدى ابن مدينة عزبة البرج على شارع الفنار بدمياط

السبت، 02 يوليه 2022 09:32 م
إطلاق اسم السفير عبد الرؤوف الريدى ابن مدينة عزبة البرج على شارع الفنار بدمياط الدكتورة منال عوض محافظ دمياط
دمياط معتز الشربينى

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قررت الدكتورة منال عوض، محافظ دمياط، إطلاق اسم السفير عبد الرؤوف الريدى ابن مدينة عزبة البرج، على شارع الفنار بالمدينة، والذى يشهد أعمال تطوير خلال الفترة الحالية.
 
وأكدت محافظ دمياط أن إطلاق اسم السفير الريدى على الشارع يُعد أقل ما يمكن تقديمه لأحد أهم أعلام محافظة دمياط، ونماذجها المشرفة الذى قدم جهودًا مخلصة للدبلوماسية المصرية وأمن مصر القومى، مؤكدة أيضًا أن ذلك كان بمثابة مطلب أساسى من مطالب أبناء المدينة.
 
وتقدمت المحافظ بخالص الشكر والتقدير للسفير الريدى على ما قدمه من تاريخ طويل ومضئ للوطن، كما أعربت عن أصدق أمنياتها للسفير بدوام الصحة والعافية وأن يوفقه دائما فى عطاؤه المخلص من أجل وطنه.
 
جدير بالذكر أن شارع الفنار بمدينة عزبة البرج يشهد أعمال تطوير بطول 1400 متر ضمن عدة مشروعات يتم تنفيذها بالتعاون مع جهاز تعمير الساحل الشمالى الأوسط التابع للجهاز المركزى للتعمير، والتى تتضمن إحلال وتجديد خطوط المرافق، وكذلك إنشاء أرصفة جانبية وإحلال أعمدة الإنارة.

 


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