إصدار بطاقات الرقم القومي بالمجان لأهالي قرية الواصفية بالإسماعيلية

قام فرع المجلس القومى للمرأة بمحافظة الإسماعيلية برئاسة دكتورة عفاف الكومى مقررة الفرع بتقديم خدمة إصدار بطاقات الرقم القومى بالمجان لأهالى قرية الواصفية من السيدات والفتيات.

جاء ذلك بالتعاون بين مركز شباب الواصفية والمؤسسات الخدمية لتقديم الدعم الدائم لأهالى الوصفية، حيث تم التنسيق مع مكتب الإسماعيلية لإصدار البطاقات لتقديم الخدمات المجانية لاستخراج بطاقات الرقم القومى مجانا لأهالى قرية الواصفية من السيدات والفتيات.

تم توفير عدد 200 استمارة استخراج بطاقات الرقم القومى مجانا والاتفاق مع مكتب إصدار البطاقات بالإسماعيلية بالحضور لمقر المركز لرفع العبء المادى والمعاناة عن كاهل أهالى الواصفية وتوفير خدمة استخراج بطاقات الرقم القومى مجانا وفى الحال.

قام فرع المجلس القومى للمرأة بمحافظة الإسماعيلية برئاسة دكتورة عفاف الكومى مقررة الفرع بتقديم خدمه إصدار بطاقات الرقم القومى بالمجان لأهالى قرية الواصفية من السيدات والفتيات.

جاء ذلك بالتعاون بين مركز شباب الواصفية والمؤسسات الخدميه لتقديم الدعم الدائم لأهالى الوصفية، حيث تم التنسيق مع مكتب الاسماعيلية لإصدارالبطاقات لتقديم الخدمات المجانية لاستخراج بطاقات الرقم القومى مجانا لاهالى قرية الواصفية من السيدات والفتيات.

تم توفيرعدد 200 استمارة استخراج بطاقات الرقم القومى مجانا والاتفاق مع مكتب إصدار البطاقات بالإسماعيلية بالحضور لمقر المركز لرفع العبء المادى والمعاناة عن كاهل أهالى الواصفية وتوفير خدمة استخراج بطاقات الرقم القومى مجانا وفى الحال.