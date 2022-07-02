اليوم السابع
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إصابة 8 أشخاص فى حادث انقلاب سيارة بالمنوفية

السبت، 02 يوليه 2022 01:11 ص
إصابة 8 أشخاص فى حادث انقلاب سيارة بالمنوفية حادث انقلاب سيارة بالمنوفية
المنوفية - محمد فتحى

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أصيب 8 أشخاص بإصابات بالغة وذلك إثر انقلاب سيارة من على كوبرى تحت الإنشاء ما بين مركز قويسنا وبنها، وتم نقلهم إلى المستشفى وتم تحرير محضرا بالواقعة وأخطرت النيابة العامة لمباشرة التحقيقات.

 

تلقى اللواء سالم الدميني مدير أمن المنوفية، إخطارا من العميد يوسف فخير مأمور مركز شرطة قويسنا بمديرية أمن المنوفية، يفيد إصابة 8 أشخاص بإصابات بالغة وذلك إثر انقلاب سيارة من على كوبرى تحت الانشاء ما بين مركز قويسنا وبنها، وتم نقلهم إلى المستشفى وتم تحرير محضرا بالواقعة وأخطرت النيابة العامة لمباشرة التحقيقات.


محافظة المنوفية

مركز قويسنا

انقلاب سيارة بالمنوفية

حادث سير



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