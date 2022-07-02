إصابة 8 أشخاص فى حادث انقلاب سيارة بالمنوفية

المنوفية - محمد فتحى

أصيب 8 أشخاص بإصابات بالغة وذلك إثر انقلاب سيارة من على كوبرى تحت الإنشاء ما بين مركز قويسنا وبنها، وتم نقلهم إلى المستشفى وتم تحرير محضرا بالواقعة وأخطرت النيابة العامة لمباشرة التحقيقات.

تلقى اللواء سالم الدميني مدير أمن المنوفية، إخطارا من العميد يوسف فخير مأمور مركز شرطة قويسنا بمديرية أمن المنوفية، يفيد إصابة 8 أشخاص بإصابات بالغة وذلك إثر انقلاب سيارة من على كوبرى تحت الانشاء ما بين مركز قويسنا وبنها، وتم نقلهم إلى المستشفى وتم تحرير محضرا بالواقعة وأخطرت النيابة العامة لمباشرة التحقيقات.