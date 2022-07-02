إصابة 14 شخصا فى حادث انقلاب سيارة من أعلى كوبرى بالمنوفية

المنوفية – فريق المحافظات

أصيب 14 شخصا بإصابات متفرقة إثر انقلاب سيارة أجرة من أعلى كوبرى بالقرب من قرية أجهور الرمل التابعة لمركز قويسنا بمحافظة المنوفية، وتم نقل المصابين إلى المستشفى وتحرير المحضر اللازم بالواقعة.

تلقى اللواء سالم الدمينى مدير أمن المنوفية، إخطارا يفيد بسقوط سيارة ميكروباص من على الكوبرى العلوي بالقرب من قرية أجهور الرمل قويسنا، وإصابة الراكبين بها

وعلى الفور تم الدفع بسيارات الإسعاف وتم نقل المصابين إلى مستشفى قويسنا المركزى، وبالمعاينة تبين أنهم مصابين ما بين كسور وكدمات متفرقة . تم تحرير المحضر اللازم بالواقعة وجارى العرض على النيابة لمباشرة التحقيقات.