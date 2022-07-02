إزالة الأشجار فى محيط عقار الإسكندرية المنهار للبحث عن الضحايا

تباشر الحماية المدنية بالإسكندرية أعمال رفع الأنقاض فى عقار منطقة القصعى المنهار بسبب انفجار أسطوانة بوتاجاز، وتقوم بإزالة الأشجار فى محيط العقار لتمكن المعدات من الدخول ورفع الأنقاض والبحث عن الضحايا.

وشهدت منطقة القصعى بالإسكندرية انهيار عقار به سكان بشارع الكاشف وتم إنقاذ سيدة من تحت الأنقاض وجارى إنقاذ اثنين آخرين.

وتبلغ لقسم شرطة ثانى الرمل بالإسكندرية بسقوط عقار بشارع الكاشف بمنطقة القصعى بالرمل الميرى وتم إنقاذ سيدة وجارى الآن البحث عن رجل والدته تحت الأنقاض.

تواجد فى مكان الحادث مدير أمن الإسكندرية ورئيس حى شرق ومأمور قسم شرطة ثان الرمل والسيد رئيس المباحث ورجال الشرطة وجميع الجهات التنفيذية.