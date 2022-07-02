أخبار مصر.. غلق 4 محطات بالخط الثالث للمترو لمدة 6 ساعات غدا

نشر اليوم السابع على مدار الساعات القليلة الماضية، المزيد من الأخبار والتقارير الهامة، أبرزها إعلان الشركة المسئولة عن تشغيل وإدارة الخط الثالث لمترو الانفاق عن تعطيل الخدمة مؤقتاً في محطات الهايكستب، عدلي منصور، عمر بن الخطاب، وقباء لمدة 6 ساعات غدا الأحد.
غلق 4 محطات بالخط الثالث للمترو لمدة 6 ساعات غدا
عيار 21 بـ980 جنيها.. خسائر ضخمة لحائزى الذهب خلال شهرين بسبب هبوط الأسعار
تعرض حائزو الذهب في مصر والبورصة العالمية لخسائر ضخمة خلال شهري مايو ويونيو 2022، وذلك بسبب الهبوط الكبير في الأسعار العالمية للذهب، وكذلك أسعار الذهب في مصر والتي سجلت تراجعات تجاوز 260 جنيها للجرام الواحد، بعد هبوط أسعار الذهب أمس إلى مستويات 980 جنيها للجرام مقابل 1250 جنيها للجرام في الأسبوع الأول من مايو 2022.
الأرصاد: ارتفاع فى نسب الرطوبة على كافة الأنحاء بسبب منخفض الهند الموسمى
#خليك_واعى.. أبرز 3 شائعات واجهتها الحكومة خلال 3 أيام (إنفوجراف)
التعليم تتيح سداد مصروفات العام الدراسى الجديد للطلاب.. غدا
طقس حار اليوم على القاهرة شديد الحرارة جنوبا.. والعظمى بالعاصمة 35 درجة
التعليم تتيح رابط تنسيق للثانوى العام للحاصلين على الشهادة الإعدادية
القاهرة والجيزة 5:26.. موعد صلاة عيد الأضحى المبارك بمدن ومحافظات الجمهورية
التعليم: نتيجة الدبلومات الفنية جاهزة وإعلانها إلكترونيا عبر هذا الرابط
التشكيل المتوقع للأهلى أمام بتروجت.. أفشة وشريف وحسام حسن فى الهجوم
يدخل فريق الأهلى، فى التاسعة مساء اليوم، السبت، اختباراً صعباً حينما يواجه بتروجت باستاد القاهرة الدولى فى نصف نهائي بطولة كأس مصر، ويسعى المارد الأحمر لتخطى عقبة الفريق البترولى من أجل حصد تذكرة التأهل للمباراة النهائية لكأس مصر وملاقاة الزمالك يوم 21 يوليو الجارى.
ديلى ميل: محمد صلاح الأعلى أجرا بالدوري الإنجليزي بـ400 ألف إسترلينى أسبوعيا
كشفت تقارير صحفية عن مفاجأة جديدة بشأن راتب النجم المصرى محمد صلاح بعد تجديد عقده مع ليفربول رسمياً، مؤكدة أن راتبه الجديد يبلغ 400 ألف جنيه إسترليني فى الأسبوع، وهو أعلى راتب فى الدوري الإنجليزي الممتاز والرابع بين لاعبى كرة القدم فى العالم.
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